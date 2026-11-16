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一次過吸塵、拖洗和抹乾
Philips 全新 AquaClean 同時吸塵、拖洗和抹乾硬地板，省時省力。快速旋轉微纖維毛刷一掃即徹底清除塵垢、污漬和液體，締造完美效果。
三合一
Triple-Acceleration 技術
Aqua Cyclone
所有硬地板
Triple-Acceleration 三重潔淨技術同時進行三個清潔動作：– 旋風離心力吸塵：有效吸入灰塵及疏鬆塵垢 – 濕拖：第一個快速旋轉毛刷有效去漬及滴漏 – 吹乾：第一個快速旋轉毛刷吸收餘下水份，縮短吹乾時間
微細纖維毛刷柔和而強勁，每分鐘轉數為 6700，有效去除灰塵及污漬，能夠配合地板的不同形狀，清潔窄縫也易如反掌。只要持續供應淨水，毛刷便能在使用期間自動清潔，因為離心力能將地板的塵垢和水吸離纖維，令塵垢和水跌入污水箱內。為了達致最佳的清潔效果，請每六個月更換 AquaClean 毛刷一次。
AquaTrio 的濾水功能經歐洲防過敏基金中心認證。其 Aqua Cyclone 可吸住塵埃和灰塵，將致敏原吸入水中及無法再漂浮於空氣中。AquaTrio 可移除貓犬毛髮、塵蟎或花粉中 99.95% 的致敏原，讓家居空氣健康清新。
適合濕拖
與 2200 瓦吸塵機吸塵後連同一般地拖一同使用的方法相比