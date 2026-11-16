地板乾得更快。*

微細纖維毛刷柔和而強勁，每分鐘轉數為 6700，有效去除灰塵及污漬，能夠配合地板的不同形狀，清潔窄縫也易如反掌。只要持續供應淨水，毛刷便能在使用期間自動清潔，因為離心力能將地板的塵垢和水吸離纖維，令塵垢和水跌入污水箱內。為了達致最佳的清潔效果，請每六個月更換 AquaClean 毛刷一次。