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  • 吸力更強*，清潔效果更好 吸力更強*，清潔效果更好 吸力更強*，清潔效果更好

    PowerPro Compact 無塵袋吸塵機

    FC8471/61

    吸力更強*，清潔效果更好

    全新 Philips PowerPro Compact 採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術及先進塵袋設計，清潔效能強勁。

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    此產品已不再銷售。

    PowerPro Compact 無塵袋吸塵機

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    吸力更強*，清潔效果更好

    採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術

    • 1700 瓦
    • PowerCyclone 4
    • EPA 10 摩打濾網
    PowerCyclone 4 颶風離麈技術可一次將灰塵從空氣中分離

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    PowerCyclone 4 颶風離麈技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，從而有效分離塵垢。

    EPA 濾網可吸走會引致過敏的微生物

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    折叠 EPA 濾網設有大型過濾範圍，過濾表現極佳。結合渦旋式氣流，有效避免阻塞，為您提供更佳的持久過濾效果。

    特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

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    此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。

    先進集塵箱設計，容易清理

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    塵垢收集器的設計，可有效清除塵垢而不揚起大片灰塵。有了獨特的造形設計與滑順的表面，可有效收集塵垢，並讓塵垢均勻滑入集塵器中。

    1700 瓦摩打，可產生高達 330 瓦的吸力

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    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      多用途吸扒
      隨附配件
      • 窄縫吸嘴
      • 迷你吸嘴

    • 設計

      顏色
      星空藍

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      406x285x238  mm
      產品重量
      4.5  kg

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 過濾

      排氣濾網
      海綿
      摩打濾網
      可洗式海綿進氣濾網

    • 可用性

      有效半徑範圍
      9  m
      接駁喉管
      圓錐形
      便攜把手
      前方
      喉管類型
      固定的 2 件裝金屬吸管
      滾輪類型
      塑膠

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