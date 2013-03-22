PowerCyclone 4 颶風離麈技術可一次將灰塵從空氣中分離

PowerCyclone 4 颶風離麈技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，從而有效分離塵垢。