PowerPro Active 無塵袋吸塵機
時時刻刻吸力最強*
全新 Philips PowerPro Active 採用 PowerCyclone 4 技術，帶來出色的清潔效果。先進集塵箱容易清理，有助防止灰塵揚起。 查看各種好處
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時時刻刻吸力最強*
採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術
- 2000 瓦
- PowerCyclone 4
- HEPA 10 可水洗濾網
PowerCyclone 4 颶風離麈技術可一次將灰塵從空氣中分離
PowerCyclone 4 颶風離麈技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，從而有效分離塵垢。
2000 瓦摩打，發揮出眾清潔效能
2000 瓦摩打可產生最高 370 瓦吸力，發揮出眾清潔效能。
先進集塵箱設計，容易清理
塵垢收集器的設計，可有效清除塵垢而不揚起大片灰塵。有了獨特的造形設計與滑順的表面，可有效收集塵垢，並讓塵垢均勻滑入集塵器中。
特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落
此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。
EPA 濾網可吸走會引致過敏的微生物
折叠 EPA 濾網設有大型過濾範圍，過濾表現極佳。結合渦旋式氣流，有效避免阻塞，為您提供更佳的持久過濾效果。
技術規格
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吸扒與配件
- 標準吸扒
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多用途吸扒
- 隨附配件
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- 配件儲藏格
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吸管夾上
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設計
- 顏色
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深黑色
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重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
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473x304x301
mm
- 產品重量
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6
kg
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持續性
- 包裝
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> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
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過濾
- 排氣濾網
-
超微細濾網
- 摩打濾網
-
EPA 10 可水洗濾網
-
可用性
- 接駁喉管
-
圓錐形
- 有效半徑範圍
-
9
m
- 便攜把手
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頂部和正面
- 喉管類型
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鋁伸縮吸管
- 電源控制
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機身電子控制
- 滾輪類型
-
橡膠
- 與 Philips PowerPro Compact FC8470 比較的吸力結果 , 於 2013 年 1 月內部測試。
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