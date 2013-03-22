搜尋字眼

ZH
EN
  • 時時刻刻吸力最強* 時時刻刻吸力最強* 時時刻刻吸力最強*

    PowerPro Active 無塵袋吸塵機

    FC8631/61

    時時刻刻吸力最強*

    全新 Philips PowerPro Active 採用 PowerCyclone 4 技術，帶來出色的清潔效果。先進集塵箱容易清理，有助防止灰塵揚起。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    PowerPro Active 無塵袋吸塵機

    類似產品

    See all 無塵袋吸塵機

    時時刻刻吸力最強*

    採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術

    • 2000 瓦
    • PowerCyclone 4
    • HEPA 10 可水洗濾網
    PowerCyclone 4 颶風離麈技術可一次將灰塵從空氣中分離

    PowerCyclone 4 颶風離麈技術可一次將灰塵從空氣中分離

    PowerCyclone 4 颶風離麈技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，從而有效分離塵垢。

    2000 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

    2000 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

    2000 瓦摩打可產生最高 370 瓦吸力，發揮出眾清潔效能。

    先進集塵箱設計，容易清理

    先進集塵箱設計，容易清理

    塵垢收集器的設計，可有效清除塵垢而不揚起大片灰塵。有了獨特的造形設計與滑順的表面，可有效收集塵垢，並讓塵垢均勻滑入集塵器中。

    特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

    特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

    此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。

    EPA 濾網可吸走會引致過敏的微生物

    折叠 EPA 濾網設有大型過濾範圍，過濾表現極佳。結合渦旋式氣流，有效避免阻塞，為您提供更佳的持久過濾效果。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      多用途吸扒
      隨附配件
      • 窄縫吸嘴
      • 迷你吸嘴
      配件儲藏格
      吸管夾上

    • 設計

      顏色
      深黑色

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      473x304x301  mm
      產品重量
      6  kg

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 過濾

      排氣濾網
      超微細濾網
      摩打濾網
      EPA 10 可水洗濾網

    • 可用性

      接駁喉管
      圓錐形
      有效半徑範圍
      9  m
      便攜把手
      頂部和正面
      喉管類型
      鋁伸縮吸管
      電源控制
      機身電子控制
      滾輪類型
      橡膠

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 與 Philips PowerPro Compact FC8470 比較的吸力結果 , 於 2013 年 1 月內部測試。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。