PowerCyclone 4 颶風離麈技術帶來高強度吸力
此款新型 Philips PowerPro Active 無塵袋吸塵器清潔效能十分出色，PowerCyclone 颶風離麈技術及 Multi Clean 兩用吸扒的設計可最大化吸走灰塵。集塵器易於清理，不會揚起灰塵 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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PowerCyclone 4 颶風離麈技術帶來高強度吸力
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2000 瓦摩打產生強大吸力，清掃效果十分出色。
PowerCyclone 4 颶風離麈技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，從而有效分離塵垢。
全新 Multi Clean 兩用吸扒能徹底清潔所有類型的地板 。其設計能緊貼地板，確保高效清潔，即使是微塵也不放過。
手柄內設吸塵毛刷配件，方便隨時使用，助您輕鬆清潔傢俱、平面和家居內飾。
ActiveLock 接合喉管讓您於清潔時簡單地從伸縮管裝飾不同的吸嘴和配件。
此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。
可調節的電力設定讓您為不同類型的吸塵表面選擇最佳的吸力。
EPA10 隔濾網和 AirSeal 能在灰塵吹起前捕捉最細微的灰塵，避免漏坎，打造一個無塵空氣潔淨的環境。
效能
可用性
吸扒與配件
持續性
過濾