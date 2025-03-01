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適用於 Purifiers 900 及 800 系列的原廠濾網
空氣清新機原廠替換濾網：2 合 1 HEPA NanoProtect 和前層濾網，可防止污染、花粉、灰塵、寵物皮屑和病毒。現採用可持續折疊設計，包裝尺寸縮小 40%。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
適用於 Philips PureProtect Mini 900 系列的替換濾網：AC0920、AC0921，亦適用於 800 系列：AC0817、AC0819、AC0820。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。
濾網可確保長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而省錢和減少常常更換的煩惱。為了加強過濾效能，請定期為前層濾網吸塵。
我們的全新濾網採用折疊設計，從而縮小包裝尺寸並減少我們的碳足跡。塑膠減少了 23%，這是我們迄今為止最小巧、最可持續的濾網。(3)
Philips 原廠濾網專為完美貼合您的裝置而設計。為獲得最佳性能，請務必使用 Philips 原廠濾網。
由前層濾網、HEPA NanoProtect 濾網組成的 2 層過濾，可吸附 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原或細菌侵害。
您的 Philips 裝置會透過顯示器上的指示燈來通知何時需要更換濾網。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。
一般規格
效能
重量與尺寸
更換
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