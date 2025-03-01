搜尋字眼

ZH
EN
  • 適用於 Purifiers 900 及 800 系列的原廠濾網 適用於 Purifiers 900 及 800 系列的原廠濾網 適用於 Purifiers 900 及 800 系列的原廠濾網
  • Play Pause

    空氣清新機 900 及 800 系列 HEPA NanoProtect 濾網

    FY0900/30

    適用於 Purifiers 900 及 800 系列的原廠濾網

    空氣清新機原廠替換濾網：2 合 1 HEPA NanoProtect 和前層濾網，可防止污染、花粉、灰塵、寵物皮屑和病毒。現採用可持續折疊設計，包裝尺寸縮小 40%。

    查看各種好處

    空氣清新機 900 及 800 系列 HEPA NanoProtect 濾網

    類似產品

    See all 隔濾網和配件

    適用於 Purifiers 900 及 800 系列的原廠濾網

    有效吸附 99.97% 的納米粒子 (1)

    • 兼容：900 及 800 系列
    • 壽命長達 1 年
    • 包裝盒內容：1 個濾網
    • 原廠 Philips 濾網
    兼容 Philips 空氣清新機 900 及 800 系列

    兼容 Philips 空氣清新機 900 及 800 系列

    適用於 Philips PureProtect Mini 900 系列的替換濾網：AC0920、AC0921，亦適用於 800 系列：AC0817、AC0819、AC0820。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網可確保長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而省錢和減少常常更換的煩惱。為了加強過濾效能，請定期為前層濾網吸塵。

    可持續設計，包裝尺寸縮小 40%

    可持續設計，包裝尺寸縮小 40%

    我們的全新濾網採用折疊設計，從而縮小包裝尺寸並減少我們的碳足跡。塑膠減少了 23%，這是我們迄今為止最小巧、最可持續的濾網。(3)

    Philips 原廠濾網，達到最佳性能

    Philips 原廠濾網，達到最佳性能

    Philips 原廠濾網專為完美貼合您的裝置而設計。為獲得最佳性能，請務必使用 Philips 原廠濾網。

    2 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

    2 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

    由前層濾網、HEPA NanoProtect 濾網組成的 2 層過濾，可吸附 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原或細菌侵害。

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    您的 Philips 裝置會透過顯示器上的指示燈來通知何時需要更換濾網。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      HEPA NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      活性碳
      使用壽命
      長達 1 年
      前層濾網

    • 效能

      過濾微粒
      0.003 微米達 99.97%

    • 重量與尺寸

      包裝長度
      190 毫米
      包裝寬度
      196 毫米
      包裝高度
      250 毫米
      包裝重量
      0.34 公斤

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AC0920、AC0921、AC0817、AC0819、AC0820

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找常見問題、用戶手冊、安全資訊及貼士

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • (1) 從通過濾網的空氣測得，由 iUTA 根據 DIN71460 以 0.003 微米的 NaCl 氣霧對濾網進行測試。
    • (2) 濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。
    • (3) 與之前的 FY0914 相比

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。