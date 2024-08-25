設計纖巧優雅，更迅速淨化空氣 (1)。憑藉每小時 250 立方米的強大過濾能力 (CADR)，它可以輕鬆處理高達 65 平方米的空間 (2)，並可在 12 分鐘內淨化 20 平方米房間的空氣 (3)。
由前層濾網、HEPA NanoProtect 及活性碳濾網組成的 3 層過濾設計，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微細粒子 (4)，比已知的最小病毒更細小！
使用我們創新的空氣清新機享受不受干擾的睡眠。在睡眠模式下，其運作噪音只有 20.5 分貝 (5)，比竊竊私語還要安靜。此外，數碼顯示燈的亮度亦會調暗，大大減少光干擾。
為過敏人士提供全天候保護。去除 99.99% 的塵蟎、花粉、寵物或黴菌孢子致敏原 (6)，這些致敏原是引致過敏或花粉熱症狀的已知誘因 (7)。通過 ECARF 防過敏認證。
去除空氣中 99.9% 的病毒及細菌。通過獨立測試，可消除 H1N1 流感病毒 (8)、葡萄球菌 (9) 及 99.99% Hcov-E229 冠狀病毒 (10)。
享受更潔淨的空氣，同時節省能源費用。在最大功率下，空氣清新機僅消耗 23W 的電量，比傳統燈泡的耗電量還要少。
活性碳層可捕捉異味並去除超過 90% 導致室內空氣混濁的氣體污染物 (11)：工業及交通污染中的二氧化氮，家居油漆、清潔劑及家具中的甲苯或揮發性有機化合物。安全有效：不排放離子、化學物質或臭氧。
AeraSense 技術每秒掃描空氣 1000 次，以偵測污染物及氣體，並在產品顯示屏或應用程式上實時報告空氣質素。在自動模式下，裝置會以智能方式選擇合適的速度來回應各種情況。
將空氣清新機與 Air+ 應用程式配對，以監測室內外空氣質素、遙距控制及透過 Google 和 Alexa 進行語音控制。在應用程式中，選擇 Auto+ 模式可以利用 AI 技術適應您的日常習慣，同時減少噪音和能源消耗。
智能排程可完美配合您的日常生活。選擇「清新起床」可在設定的起床時間之前慢慢提高淨化速度。在晚上，選擇「清新安睡」可在您入睡前徹底潔淨房間的空氣，讓您享受一夜好眠。
原廠濾網可確保長達 1 年 (12) 的最佳效能，避免費時失事並節省開支。空氣清新機會計算濾網的壽命，並在需要更換時向您發出提醒。
在 Philips，我們設計的產品經久耐用。每款產品均經過嚴格的耐用測試，確保可全天候持續運作。本產品使用的塑膠有超過 23% 來自再生塑膠，務求盡可能減少我們的碳足跡。
一般規格
技術規格
效能
可用性
安全功能
重量與尺寸
慳電
保養
兼容性
原產地
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