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    PureProtect Mini 900 系列 智能空氣清新機

    AC0950/10

    設計纖巧優雅，更迅速淨化空氣

    藉著我們纖巧的空氣清新機在家中享受潔淨、安全的空氣。它可以在幾分鐘內去除 99.97% 的致敏原及污染物，同時節省能源費用。機身設計時尚，配備智能控制功能，能完美融入您的家居與生活方式。

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    PureProtect Mini 900 系列 智能空氣清新機

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    設計纖巧優雅，更迅速淨化空氣

    有效捕捉致敏原及污染物

    • 過濾面積高達 65 平方米的房間
    • 每小時 250 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
    • HEPA 及活性碳濾網
    • PM2.5 智能感應器
    12 分鐘內去除污染物

    12 分鐘內去除污染物

    設計纖巧優雅，更迅速淨化空氣 (1)。憑藉每小時 250 立方米的強大過濾能力 (CADR)，它可以輕鬆處理高達 65 平方米的空間 (2)，並可在 12 分鐘內淨化 20 平方米房間的空氣 (3)。

    3 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

    3 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

    由前層濾網、HEPA NanoProtect 及活性碳濾網組成的 3 層過濾設計，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微細粒子 (4)，比已知的最小病毒更細小！

    超寧靜運作且不受顯示燈干擾

    超寧靜運作且不受顯示燈干擾

    使用我們創新的空氣清新機享受不受干擾的睡眠。在睡眠模式下，其運作噪音只有 20.5 分貝 (5)，比竊竊私語還要安靜。此外，數碼顯示燈的亮度亦會調暗，大大減少光干擾。

    捕捉 99.99% 來自塵埃、花粉或寵物的致敏原

    捕捉 99.99% 來自塵埃、花粉或寵物的致敏原

    為過敏人士提供全天候保護。去除 99.99% 的塵蟎、花粉、寵物或黴菌孢子致敏原 (6)，這些致敏原是引致過敏或花粉熱症狀的已知誘因 (7)。通過 ECARF 防過敏認證。

    有效減少空氣中的 H1N1（流感）等病毒

    有效減少空氣中的 H1N1（流感）等病毒

    去除空氣中 99.9% 的病毒及細菌。通過獨立測試，可消除 H1N1 流感病毒 (8)、葡萄球菌 (9) 及 99.99% Hcov-E229 冠狀病毒 (10)。

    能源消耗比燈泡更低

    能源消耗比燈泡更低

    享受更潔淨的空氣，同時節省能源費用。在最大功率下，空氣清新機僅消耗 23W 的電量，比傳統燈泡的耗電量還要少。

    阻隔異味及氣體污染物

    阻隔異味及氣體污染物

    活性碳層可捕捉異味並去除超過 90% 導致室內空氣混濁的氣體污染物 (11)：工業及交通污染中的二氧化氮，家居油漆、清潔劑及家具中的甲苯或揮發性有機化合物。安全有效：不排放離子、化學物質或臭氧。

    智能感應，適應您的空氣質素需求

    智能感應，適應您的空氣質素需求

    AeraSense 技術每秒掃描空氣 1000 次，以偵測污染物及氣體，並在產品顯示屏或應用程式上實時報告空氣質素。在自動模式下，裝置會以智能方式選擇合適的速度來回應各種情況。

    使用 Philips Air+ 應用程式控制空氣清新機

    使用 Philips Air+ 應用程式控制空氣清新機

    將空氣清新機與 Air+ 應用程式配對，以監測室內外空氣質素、遙距控制及透過 Google 和 Alexa 進行語音控制。在應用程式中，選擇 Auto+ 模式可以利用 AI 技術適應您的日常習慣，同時減少噪音和能源消耗。

    在清新潔淨的空氣中入睡及醒來

    在清新潔淨的空氣中入睡及醒來

    智能排程可完美配合您的日常生活。選擇「清新起床」可在設定的起床時間之前慢慢提高淨化速度。在晚上，選擇「清新安睡」可在您入睡前徹底潔淨房間的空氣，讓您享受一夜好眠。

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網使用壽命長達 1 年

    原廠濾網可確保長達 1 年 (12) 的最佳效能，避免費時失事並節省開支。空氣清新機會計算濾網的壽命，並在需要更換時向您發出提醒。

    以耐用及可持續為設計考量

    以耐用及可持續為設計考量

    在 Philips，我們設計的產品經久耐用。每款產品均經過嚴格的耐用測試，確保可全天候持續運作。本產品使用的塑膠有超過 23% 來自再生塑膠，務求盡可能減少我們的碳足跡。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      空氣清新機
      技術
      HEPA NanoProtect
      顏色
      極地白
      主要物料
      塑膠
      次要物料
      再生塑膠 (>23%)
      網絡連接功能
      Wi-Fi 範圍
      2.4 GHz
      語音控制
      有（Google、Alexa）

    • 技術規格

      最高功率
      23 瓦
      空氣質素感應器
      PM2.5
      最低音量水平
      20.5 dB(A)
      最高音量水平
      49.0 dB(A)

    • 效能

      CADR（潔淨空氣輸送率）（微粒，GB/T）
      250 立方米/小時
      濾網層
      HEPA
      過濾微粒
      吸附 99.97% 的 0.003 微米粒子
      最大房間面積
      65 平方米

    • 可用性

      電線長度
      1.5 米
      排程器
      有（透過應用程式）
      自動模式
      睡眠模式
      速度設定
      有（睡眠
      氣氛夜燈
      空氣質素資訊
      顏色
      介面
      數碼（觸控）
      建議更換濾網
      1 年

    • 安全功能

      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品高度
      36.4 厘米
      產品重量
      2.7 公斤
      產品寬度
      24 厘米
      產品長度
      23.8 厘米
      包裝長度
      28 厘米
      包裝寬度
      28 厘米
      包裝高度
      40 厘米
      包裝重量
      3.8 公斤

    • 慳電

      備用功率
      <2 瓦
      電壓
      100-240 伏
      頻率
      50/60Hz

    • 保養

      保用
      2 年

    • 兼容性

      隨附配件 1
      3 合 1 HEPA 濾網
      相關配件 1
      FY0910

    • 原產地

      生產地
      中國

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    • (1) 與上一代 Philips AC0850 比較的 CADR 測量值。
    • (2) CADR 參照 GB/T18801-2022 進行測試。根據 NRCC-54013 標準計算的合適淨化面積。
    • (3) 計算根據：48 立方米的房間，CADR 為每小時 250 立方米。
    • (4) 從通過濾網的空氣測得，由 iUTA 根據 DIN71460 以 0.003 微米的 NaCl 氣霧對濾網進行測試。
    • (5) 聲壓，IEC 60704，於 1.5 米距離處。
    • (6) 從通過濾網的空氣測得，由奧地利 OFI 研究所根據 SOP 350.003 以家居塵蟎、白樺樹花粉及貓隻致敏原對濾網進行測試。
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及大約 50 位關鍵意見領袖撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160。
    • (8) 由 GMT 實驗室進行的微生物降低率測試，將裝置放在受流感 (H1N1) 病毒感染的 30 立方米試驗室中，並以加速模式運行 1 小時。
    • (9) 根據 GB21551.3-2010 進行測試，條件包括葡萄球菌、30 立方米試驗室、1 小時、加速模式、第三方實驗室。
    • (10) 在外部實驗實進行微生物減少率測試，將裝置放在受到 HCOV-229E 病毒氣霧感染的試驗室中，並以加速模式運行 1 小時。HCOV-229E 雖與引致 2019 冠狀病毒病 (COVID-19) 的 SARS-CoV-2 有關，但並非 SARS-CoV-2。
    • (11) 外部實驗室進行的 GB/T 18801-2022 測試，針對總揮發性有機化合物、甲苯及二氧化氮，在 30 立方米的房間，以加速模式運行 2 小時。
    • (12) 濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。

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