PureProtect Mini 900 系列 HEPA NanoProtect 濾網
空氣清新機 PureProtect Mini 900 原廠濾網
空氣清新機原廠替換濾網：3 合 1 HEPA NanoProtect、活性碳和前層濾網，可防止污染、花粉、灰塵、寵物皮屑和病毒。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
PureProtect Mini 900 系列 HEPA NanoProtect 濾網
空氣清新機 PureProtect Mini 900 原廠濾網
有效吸附 99.97% 的納米粒子 (1)
- 兼容 900 與 800 系列
- 壽命長達 1 年
- 包裝盒內容：1 個濾網
- 原廠 Philips 濾網
兼容 Philips 空氣清新機 900 及 800 系列
Philips 空氣清新機 900 及 800 系列替換濾網：AC0950、AC0951、AC0830、AC0850。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。
濾網使用壽命長達 1 年
濾網可確保長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而省錢和減少常常更換的煩惱。為了加強過濾效能，請定期為前層濾網吸塵。
Philips 原廠濾網，達到最佳性能
Philips 原廠濾網專為完美貼合您的裝置而設計。為獲得最佳性能，請務必使用 Philips 原廠濾網。
3 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子
由前層濾網、HEPA NanoProtect 和活性碳濾網組成的 3 層過濾，可吸附 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原、細菌和異味侵害。
按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作
您的 Philips 裝置會透過顯示器上的指示燈來通知何時需要更換濾網。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。
與 Air+ 應用程式連接額外方便
將裝置連接到 Air+ 應用程式，以監控濾網狀態，並在需要時輕鬆訂購替換濾網。
技術規格
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一般規格
- 產品類型
-
HEPA NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
-
1 個濾網
- HEPA NanoProtect
-
是
- 前層濾網
-
是
- 活性碳
-
是
- 使用壽命
-
長達 1 年
-
效能
- 過濾微粒
-
吸附 99.97% 的 0.003 微米粒子
-
重量與尺寸
- 包裝長度
-
195 毫米
- 包裝寬度
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195 毫米
- 包裝高度
-
195 毫米
- 包裝重量
-
0.64 公斤
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AC0950、AC0951、AC0830、AC0850
- (1) 從通過濾網的空氣測得，由 iUTA 根據 DIN71460 以 0.003 微米的 NaCl 氣霧對濾網進行測試。
- (2) 濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。
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