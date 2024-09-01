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  • 空氣清新機 PureProtect Mini 900 原廠濾網 空氣清新機 PureProtect Mini 900 原廠濾網 空氣清新機 PureProtect Mini 900 原廠濾網

    PureProtect Mini 900 系列 HEPA NanoProtect 濾網

    FY0910/30

    空氣清新機 PureProtect Mini 900 原廠濾網

    空氣清新機原廠替換濾網：3 合 1 HEPA NanoProtect、活性碳和前層濾網，可防止污染、花粉、灰塵、寵物皮屑和病毒。

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    PureProtect Mini 900 系列 HEPA NanoProtect 濾網

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    空氣清新機 PureProtect Mini 900 原廠濾網

    有效吸附 99.97% 的納米粒子 (1)

    • 兼容 900 與 800 系列
    • 壽命長達 1 年
    • 包裝盒內容：1 個濾網
    • 原廠 Philips 濾網
    兼容 Philips 空氣清新機 900 及 800 系列

    兼容 Philips 空氣清新機 900 及 800 系列

    Philips 空氣清新機 900 及 800 系列替換濾網：AC0950、AC0951、AC0830、AC0850。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網可確保長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而省錢和減少常常更換的煩惱。為了加強過濾效能，請定期為前層濾網吸塵。

    Philips 原廠濾網，達到最佳性能

    Philips 原廠濾網，達到最佳性能

    Philips 原廠濾網專為完美貼合您的裝置而設計。為獲得最佳性能，請務必使用 Philips 原廠濾網。

    3 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

    3 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

    由前層濾網、HEPA NanoProtect 和活性碳濾網組成的 3 層過濾，可吸附 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原、細菌和異味侵害。

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    您的 Philips 裝置會透過顯示器上的指示燈來通知何時需要更換濾網。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。

    與 Air+ 應用程式連接額外方便

    與 Air+ 應用程式連接額外方便

    將裝置連接到 Air+ 應用程式，以監控濾網狀態，並在需要時輕鬆訂購替換濾網。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      HEPA NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      前層濾網
      活性碳
      使用壽命
      長達 1 年

    • 效能

      過濾微粒
      吸附 99.97% 的 0.003 微米粒子

    • 重量與尺寸

      包裝長度
      195 毫米
      包裝寬度
      195 毫米
      包裝高度
      195 毫米
      包裝重量
      0.64 公斤

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AC0950、AC0951、AC0830、AC0850

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    • (1) 從通過濾網的空氣測得，由 iUTA 根據 DIN71460 以 0.003 微米的 NaCl 氣霧對濾網進行測試。
    • (2) 濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。

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