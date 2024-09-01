3 層 HEPA 過濾系統可捕捉 99.97% 最細小的微細粒子

由前層濾網、HEPA NanoProtect 和活性碳濾網組成的 3 層過濾，可吸附 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原、細菌和異味侵害。