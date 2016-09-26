Philips 活性碳濾網可去除氣體和異味

蜂窩式結構活性碳濾網可有效去除空氣中的有害氣體，包括臭氧和有害 VOC（揮發性有機化合物）。活性碳能有效吸收這些由家居裝修工程、煮食及其他活動釋出的有害氣體，讓您呼吸健康潔淨的空氣。