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時刻呼吸更健康的空氣
這款融合 HEPA 及活性碳的濾網可有效阻隔微細至 PM0.02 的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能針對吸收並阻隔甲醛、揮發性有機化合物以及其他有害氣體。
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HEPA 濾網採用 Philip IPS Vitashield 技術，由超微細無紡布料製造，表面面積約 1.9 平方米，效能更穩定持久。
活性碳濾網的表面面積相等於 30 個足球場。
經 Airmid 證實能有效過濾 99.9% 細菌及病毒，例如 H1N1。
有效吸收有害氣體，累積凈化量 (CCM) 超過 1500 毫克。高效能讓甲醛濃度保持低於國家標準（每立方米 0.08 毫克）。
有效吸收粒子，累積凈化量 (CCM) 超過 12000 毫克。濾網採用超聲波技術製造。從德國進口的 11 個橡膠條專用於濾網，能夠鞏固濾網結構，令過濾效果更持久。57 個折疊層結合橡膠條，創造超過 600 個過濾空間。
複合 HEPA 和活性碳濾網令安裝過程更簡便。
經歐洲過敏研究中心機構 (Ecarf) 證實能有效清除花粉、灰塵、塵蟎和寵物皮屑等致敏原
原產地
重量與尺寸
設計和外表
更換
效能
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