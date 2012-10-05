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    Daily Collection 電磁爐

    HD4902/52

    餐餐添營養，生命真滋味

    營養是保持身體健康的元素。Philips 電磁爐可縮短 1/3 的烹調時間，有效鎖住食物營養。這種電磁爐提供多元化烹調程式，讓您盡享健康美食。

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    • 2 款烹調程式
    • 5 段火力調控
    5 段火力調控適合所有烹調需要

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    5 段火力調控適合不同的烹調需要。

    不燙手外殼

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    不燙手外殼，實現舒適烹調。

    易讀數碼顯示屏

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    A 級玻璃面板堅固耐用

    A 級玻璃面板堅固耐用

    快速烹調，有效鎖住食物營養

    與傳統氣體煮食爐相比，Philips 電磁爐能夠將烹調時間縮短 1/3 以上。測試結果由獨立測試實驗室天祥公證行有限公司提供。註：如需該調查測試結果，請來信索取。

    技術規格

    • 設計規格

      機身材料
      A 級玻璃面板
      顏色
      黑色
      高度
      65  mm
      寬度
      280  mm
      深度
      350  mm
      重量 (含包裝)
      4  kg

    • 尺寸

      包裝尺寸（寬x高x深）
      332（寬）X212（深）X392（高）
      機器尺寸（寬x高x深）
      280（寬）×350（深）×65（高）

    • 技術規格

      電線長度
      1.2  m
      電壓
      220  V
      瓦數
      2000  W
      頻率
      50  Hz

    • 一般規格

      快速烹調，有效鎖住食物營養
      自動斷電程式，烹煮更安心
      無火煮食更顯方便
      Cool-to-touch 爐面，讓煮食更安全

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