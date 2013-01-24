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Saeco Intelia

超級全自動特濃咖啡機

HD8753/88
Saeco
1 獎項
Saeco
  • 一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡 一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡 一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡
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    Saeco Intelia 超級全自動特濃咖啡機

    HD8753/88
    1 獎項

    一按即可享用特濃咖啡和意大利泡沫咖啡

    Saeco Intelia 的超級自動特濃咖啡機為您帶來完美的特濃咖啡體驗，十分方便適用，而且方便自訂體驗，容易清潔。一按即可享用完美的特濃咖啡和泡沫咖啡。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      採用 Saeco 最新的 Latte Perfetto 技術

      • 綜合式牛奶瓶及發奶泡裝置
      • 不鏽鋼
      採用不鏽鋼塗裝的前衛設計

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      Saeco 意式特濃咖啡機採用不鏽鋼塗裝，設計時尚前衛。不鏽鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。

      由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

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      這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

      快速加熱系統讓您即時享受咖啡

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      Saeco 快速加熱系統技術可確保咖啡機為你隨時候命。沖調咖啡時毋須等候，可一杯接著一杯連續沖調。

      雙瓶設計的鮮奶瓶帶來完美奶泡

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      專利的雙瓶設計鮮奶瓶技術讓您享受全自動牛奶特色咖啡。只需將牛奶倒到鮮奶瓶，連接上咖啡機及選擇您的咖啡飲品。雙瓶設計的鮮奶瓶科技讓您可時刻享受濃郁、持久奶泡及溫度適中又無需擔心牛奶濺出的專業咖啡飲品。

      儲存您喜愛的咖啡設定

      儲存您喜愛的咖啡設定

      全靠可調節咖啡時間、溫度、濃度的創新記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。

      使用可調節的噴嘴，避免熱量消耗，合理倒滿每一杯

      使用可調節的噴嘴，避免熱量消耗，合理倒滿每一杯

      特濃咖啡機上可調節的噴嘴將合理倒滿每一杯，防止咖啡倒入杯中時濺出或冷卻。這樣，在保持咖啡機清潔的同時，又能讓您的特濃咖啡始終保持在最佳溫度。

      部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆

      部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆

      為方便起見，您可以將 Saeco 的水盤、奶泡機或鮮奶瓶放入洗碗碟機中清洗。這樣做可節省時間，確保清潔衛生。

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

      不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。

      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

      由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

      此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

      全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔

      Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

      技術規格

      • 服務

        全球 2 年保養

      • 重量與尺寸

        鮮奶瓶容量
        0.5 L
        電源
        1900 W
        用法
        • 可調節咖啡裝噴嘴
        • 暖杯裝置
        • 快速蒸氣
        • 可拆式咖啡沖調裝置
        • 正常 / 美式特濃咖啡選項
        產品重量
        8.9 kg
        電線長度
        80 cm
        最高杯身高度
        130 mm
        壓力泵水壓
        15 bar （完美的特濃咖啡）
        熱水竿
        產品尺寸（長 x 厚 x 高）
        256 x 340 x 444 mm
        用料和飾面
        ABS 膠身、不鏽鋼架、不鏽鋼暖杯裝置
        發熱裝置材質
        不鏽鋼（抗腐蝕）
        顏色
        黑色、銀色
        咖啡豆渣容器容量
        10 份量
        咖啡豆容量
        300 g
        特濃咖啡技術
        • Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統
        • 芳香系統︰預先泡浸咖啡粉
        可用Brita濾水器
        可選
        可沖調的咖啡種類
        • 即磨咖啡
        • 原粒咖啡豆
        清潔與保養
        • 自動咖啡管道清洗功能
        • 循環除垢
        可拆式咖啡沖調裝置
        頻率
        50 Hz
        水箱容量
        1.5 L
        電壓
        240 V
        蒸氣箱數目
        1 個蒸氣箱
        原產地
        • 意大利設計
        • 歐洲製造
        同時沖調

      • 持續性

        自動備用選項

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