多款飲品、多個用戶
使用 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員均可品嚐他或她最喜愛的咖啡。獨特的多用戶功能讓您建立多達 6 位個人用戶的個人檔案，而且每個個人檔案可儲存多達 9 款個人化飲品 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
多款飲品、多個用戶
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Saeco 意式特濃咖啡機採用不鏽鋼塗裝，設計時尚前衛。不鏽鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。
這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。
不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 8 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。
此款 Saeco 意式特濃咖啡機可記下個人喜好的 6 種設定，為您打造不同口味的咖啡飲品。即使使用此咖啡機的不止您一人，但此功能可讓您輕鬆享受為您度身打造的咖啡。
此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。
此款 Saeco 意式特濃咖啡機具有全自動雙重清潔功能，可輕鬆清洗鮮奶瓶。此雙重清潔採用兩個獨立循環蒸氣系統，在每次沖泡咖啡飲品時快速清洗鮮奶瓶，讓您隨時享受鮮奶飲品。發打衛生奶泡變得前所未有的簡單。
Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！
此款 Saeco 全自動意式特濃咖啡機採用 2 個分離式加熱系統，可使咖啡或奶泡達到最佳溫度，確保實現專業效果和速度。您可以根據需要沖調多杯泡沫特濃咖啡和泡沫咖啡，毋須等候，一杯接著一杯，杯杯同樣美味。
使用具有自動清洗功能的自動鮮奶瓶享受鮮奶特飲。只需將牛奶倒進鮮奶瓶，連接咖啡機並選擇您所喜愛的咖啡飲品即可。不論是泡沫特濃咖啡、泡沫咖啡還是鮮奶咖啡，瞬間沖調完成。Saeco 特濃咖啡機的鮮奶瓶具有便利的自動清洗功能，即透過兩次循環自動蒸氣清洗功能，在您每次品嚐完鮮奶後清洗鮮奶瓶管。
此款 Saeco 具有增強咖啡脂及醇度的專利設計。此撥盤位於咖啡機噴嘴處，便於您透過變更特濃咖啡的醇度和咖啡脂，調節反壓力。親自嘗試一次，尋找您最喜愛的口味。
服務
重量與尺寸
多款飲品
持續性
技術規格