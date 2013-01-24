多款飲品、多個用戶

使用 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員均可品嚐他或她最喜愛的咖啡。獨特的多用戶功能讓您建立多達 6 位個人用戶的個人檔案，而且每個個人檔案可儲存多達 9 款個人化飲品 查看各種好處