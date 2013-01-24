如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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健康空氣炸鍋利用 Rapid Air 高速空氣循環技術, 讓您烤、焗、煮、炸、煎等的美味食物，比用傳統炸鍋煮食更健康，只需要少量的油甚至不需要用油！Philips 健康空氣炸鍋使用高速空氣循環技術，亦較傳統炸鍋產生較少氣味，並且容易清潔、安全及符合經濟效益！
本產品的內置時間掣可供預設烹調時間，最長可達 30 分鐘。自動關閉的功能包括「準備完成」的音效指示。可供完全調校的溫度控制可讓您預設最佳烹調溫度，最高可達 200 度。輕鬆享用酥脆金黃的薯條、小食、雞肉、肉食等等，而且全部都能以最適當的時間和最合適的溫度烹調，做出最可口的美食！
配備 Rapid Air 高速空氣循環技術的創新 Philips 健康空氣炸鍋不但煎炸食物出色，還可以烤、焗、煮、炸、煎您喜愛的菜式，一個健康空氣炸鍋就能炮製多種菜式。
Philips 空氣炸鍋的獨特設計以高速循環熱空氣烹調食物、仿傚星型坑紋的炸鍋底盤及最佳熱力設計，讓您可以簡單、快捷及健康地煮出多種美食，無須加油。
可拆除的不黏底塗層外鍋和食物烹調籃可於洗碗碟機輕鬆清洗。
食譜集合烹飪專家設計的各種使用空氣炸鍋烹煮低脂油炸食品的靈感，更為您展示了各種健康、快捷、方便的烤、焗、煮、炸、煎食物的方法。
服務
技術規格
容量
塗裝
持續性