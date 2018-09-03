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    健康空氣炸鍋配件 健康空氣炸鍋烘焗套裝

    HD9925/01

    烘焗套裝

    憑藉此特別設計的 Philips 健康空氣炸鍋的烘焗套裝，您可製作您最愛的烘焙美食。以簡單及健康的方式烘焗美味的蛋糕、麵包、烤焗菜式、蛋批，以及多款烘餅食品。

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    健康空氣炸鍋配件 健康空氣炸鍋烘焗套裝

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    專用配件和貼士，助您炮製大師級烘焗美食

    • 1 個烘焗配件
    • 7 隻矽膠鬆餅杯
    烘烤配件

    烘烤配件

    烘焙配件。使用 Philips 健康空氣炸鍋 L 烘焙套件，您可以炮製您喜愛的所有烘焙食譜。1.3 公升容量最適合製作紙杯蛋糕、朱古力蛋糕、小蛋糕及其他美食。盡情享用吧！

    7 隻矽膠鬆餅杯，享受不同的烘烤菜式

    7 隻矽膠鬆餅杯，享受不同的烘烤菜式

    由於健康空氣炸鍋鬆餅杯的物料柔韌，從杯中取出鬆餅或蛋糕易如反掌。皺摺的邊緣使鬆餅杯更好看！由無味矽膠製成，您可以一次又一次重複使用健康空氣炸鍋鬆餅杯！

    日常靈感助您打造全新食譜

    日常靈感助您打造全新食譜

    來自專業大廚及數百萬用戶的各式各樣 Philips HomeID 食譜靈感，將您的廚藝發揮得淋漓盡致。您使用 HomeID 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。*

    容易清洗及儲存

    容易清洗及儲存

    您可以放心將這些健康空氣炸鍋烘烤配件和鬆餅杯放入洗碗碟機中清潔，方便重複使用！

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      不銹鋼底板

    • 技術規格

      包裝數量
      1
      能源效率等級
      不適用
      電池產品

    • 重量與尺寸

      產品長度
      174
      產品寬度
      164
      產品高度
      74
      產品重量
      0.342 公斤
      包裝長度
      210
      包裝寬度
      210
      包裝高度
      90
      包裝重量
      0.46 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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