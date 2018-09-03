烘焗套裝
憑藉此特別設計的 Philips 健康空氣炸鍋的烘焗套裝，您可製作您最愛的烘焙美食。以簡單及健康的方式烘焗美味的蛋糕、麵包、烤焗菜式、蛋批，以及多款烘餅食品。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
烘烤配件
烘焙配件。使用 Philips 健康空氣炸鍋 L 烘焙套件，您可以炮製您喜愛的所有烘焙食譜。1.3 公升容量最適合製作紙杯蛋糕、朱古力蛋糕、小蛋糕及其他美食。盡情享用吧！
7 隻矽膠鬆餅杯，享受不同的烘烤菜式
由於健康空氣炸鍋鬆餅杯的物料柔韌，從杯中取出鬆餅或蛋糕易如反掌。皺摺的邊緣使鬆餅杯更好看！由無味矽膠製成，您可以一次又一次重複使用健康空氣炸鍋鬆餅杯！
日常靈感助您打造全新食譜
來自專業大廚及數百萬用戶的各式各樣 Philips HomeID 食譜靈感，將您的廚藝發揮得淋漓盡致。您使用 HomeID 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。*
容易清洗及儲存
您可以放心將這些健康空氣炸鍋烘烤配件和鬆餅杯放入洗碗碟機中清潔，方便重複使用！
技術規格
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一般規格
- 主要物料
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不銹鋼底板
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技術規格
- 包裝數量
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1
- 能源效率等級
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不適用
- 電池產品
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無
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重量與尺寸
- 產品長度
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174
- 產品寬度
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164
- 產品高度
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74
- 產品重量
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0.342 公斤
- 包裝長度
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210
- 包裝寬度
-
210
- 包裝高度
-
90
- 包裝重量
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0.46 公斤
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原產地
- 生產地
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中國
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