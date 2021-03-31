食出低脂好味道

Philips - 全球最暢銷空氣炸鍋品牌*。Philips健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以更健康的方式為您和家人煎炸美食。