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食出低脂好味道
Philips - 全球最暢銷空氣炸鍋品牌*。Philips健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以更健康的方式為您和家人煎炸美食。
脂肪脫離技術
RapidAir 高速空氣循環技術
白色/玫瑰金
+ 1 件配件
去除食物中多餘的脂肪，享用更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋配備脂肪脫離技術，可以分離並收集多餘的脂肪。享用外脆內嫩的美食，味道一流且脂肪含量最低。
數碼介面有預設烹調模程序，只要按一下就可烹調冷凍薯條、肉類、鮮魚和雞腿，簡單易用。QuickControl 快速調控旋鈕可設定溫度和烹飪時間。
健康空氣炸鍋僅佔據有限空間，全新Philips健康空氣炸鍋比一般型號細小20%，卻能烹調同樣分量的食物，相等於800克薯條，足夠最多 4 人享用。您可將健康空氣炸鍋輕鬆放置於廚房櫃台上，每天使用。
數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
雞肉和豬肉的脂肪含量與深層脂肪電炸鍋和鑊炒的比較
與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
^與使用Philips傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較