Rapid CombiAir 雙速空氣循環技術，按您喜歡的方式烹調食物

味覺體驗：按照您喜歡的方式烹調菜餚，還有大量新食譜供您深入研究、品嚐和細味。有了 Rapid CombiAir 雙速空氣循環技術，這一切將化為現實！配備 NutriU 的雙速萬用氣炸烤焗爐可自動調整烹調的時間、溫度和風速。它提供高、低兩種風速選項。您可以在高風速下炮製特別香脆的魚、烤焗蔬菜和薯仔；或選擇低風速真空低溫慢煮牛扒、慢煮燉菜和燴肉。更可透過綜合雙風速烹調更多不同菜式，先以低風速烹調食物，接著以高風速使外層香脆可口。