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雙速萬用氣炸烤焗爐 + NutriU：您的不二之選
10 年以上的空氣炸鍋專家，全球第一空氣炸鍋品牌*。告別所有繁複操作和左猜右度，無需擔心成品差強人意！將雙速萬用氣炸烤焗爐與 NutriU 應用程式配對，為您提供恰到好處的靈感來源和烹調指引，同時節省時間。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
引導式烹調：將您的雙速萬用氣炸烤焗爐與 NutriU 應用程式相連接，無需大費周章即可炮製佳餚美食，NutriU 涵蓋來自世界各地的美味健康食譜，更可激發您的靈感。透過逐步指引和精準的個人設定，即可輕鬆炮製！
味覺體驗：按照您喜歡的方式烹調菜餚，還有大量新食譜供您深入研究、品嚐和細味。有了 Rapid CombiAir 雙速空氣循環技術，這一切將化為現實！配備 NutriU 的雙速萬用氣炸烤焗爐可自動調整烹調的時間、溫度和風速。它提供高、低兩種風速選項。您可以在高風速下炮製特別香脆的魚、烤焗蔬菜和薯仔；或選擇低風速真空低溫慢煮牛扒、慢煮燉菜和燴肉。更可透過綜合雙風速烹調更多不同菜式，先以低風速烹調食物，接著以高風速使外層香脆可口。
全程指導：Philips 全新自動烹調程式，在您忙碌時消除您的烹調壓力，確保您在整個過程中得到無間斷的指導，每次只需選擇食材***、輸入份量，雙速萬用氣炸烤焗爐會為您選擇最佳設定，輕易炮製完美佳餚！
加入個人風格：無論是一成熟、全熟或介乎兩者之間的生熟程度，您都可按喜歡的方式烹製牛扒和其他食材#， 食物溫度計讓您全面掌控。
QuickClean 提升至更高層次：我們不僅使原本的烹飪變得更輕鬆簡易，甚至透過全新內部設計減省清潔步驟，比市場上其他空氣炸鍋都更容易，而且所有配件均適用於洗碗碟機清洗。
令人放心的健康方式：您可按照您喜歡的方式烹調菜餚，享用脂肪含量減少高達 99%****的美食。雙速萬用氣炸烤焗爐利用熱空氣炮製出您最喜愛的健康菜式，因此您無需用油即可品嚐到所有美食。
用更短的時間準備更多的食物：有了迄今最大容量的健康空氣炸鍋，提供2公斤/8.3 公升的 XXL 容量，要批量烹調或為7人以上準備佳餚，比以往都更容易更方便。
獲取超越煎炸方式的靈感：煎、炒、烤、焗、 炸、 解凍、 翻熱、保溫、 燜、 燉、風乾、發酵、一鍋煮、加熱、冷凍烹調、發酵、油封、慢煮、真空低溫慢煮、組合烘焗、組合烘烤、組合燒烤！在 NutriU 上尋找來自專業廚師的創意食譜。
時尚設計配搭直觀顯示：讓雙速萬用氣炸烤焗爐在您的廚房盡顯美感，第一次接觸就能輕鬆上手！
善待自己和地球：與使用焗爐相比，使用 Philips 健康空氣炸鍋可節省高達 70% 的電力，同時使烹飪速度提升達 40%**。
了解您的喜好：使用雙速萬用氣炸烤焗爐的次數越多，NutriU就越能了解如何提升您的烹調體驗，並能夠根據您的喜好推薦食譜。
原產地
技術規格
重量與尺寸
一般規格
設計和外表
服務
持續性
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