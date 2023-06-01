搜尋字眼

ZH
EN
  • 雙速萬用氣炸烤焗爐 + NutriU：您的不二之選 雙速萬用氣炸烤焗爐 + NutriU：您的不二之選 雙速萬用氣炸烤焗爐 + NutriU：您的不二之選
    -{discount-value}

    7000系列 雙速萬用氣炸烤焗爐

    HD9880/90

    雙速萬用氣炸烤焗爐 + NutriU：您的不二之選

    10 年以上的空氣炸鍋專家，全球第一空氣炸鍋品牌*。告別所有繁複操作和左猜右度，無需擔心成品差強人意！將雙速萬用氣炸烤焗爐與 NutriU 應用程式配對，為您提供恰到好處的靈感來源和烹調指引，同時節省時間。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$3,698.00

    7000系列 雙速萬用氣炸烤焗爐

    類似產品

    See all 免油健炸鍋

    雙速萬用氣炸烤焗爐 + NutriU：您的不二之選

    味道有保證，為您炮製心愛美食

    • Rapid CombiAir 雙速空氣循環技術
    • 食物溫度計
    • 自動烹調程式
    • 已連接 HomeID
    • 22 合 1 烹調功能
    NutriU 提供健康美食指南

    NutriU 提供健康美食指南

    引導式烹調：將您的雙速萬用氣炸烤焗爐與 NutriU 應用程式相連接，無需大費周章即可炮製佳餚美食，NutriU 涵蓋來自世界各地的美味健康食譜，更可激發您的靈感。透過逐步指引和精準的個人設定，即可輕鬆炮製！

    Rapid CombiAir 雙速空氣循環技術，按您喜歡的方式烹調食物

    Rapid CombiAir 雙速空氣循環技術，按您喜歡的方式烹調食物

    味覺體驗：按照您喜歡的方式烹調菜餚，還有大量新食譜供您深入研究、品嚐和細味。有了 Rapid CombiAir 雙速空氣循環技術，這一切將化為現實！配備 NutriU 的雙速萬用氣炸烤焗爐可自動調整烹調的時間、溫度和風速。它提供高、低兩種風速選項。您可以在高風速下炮製特別香脆的魚、烤焗蔬菜和薯仔；或選擇低風速真空低溫慢煮牛扒、慢煮燉菜和燴肉。更可透過綜合雙風速烹調更多不同菜式，先以低風速烹調食物，接著以高風速使外層香脆可口。

    自動烹調程式提供指導，以達致最佳效果

    自動烹調程式提供指導，以達致最佳效果

    全程指導：Philips 全新自動烹調程式，在您忙碌時消除您的烹調壓力，確保您在整個過程中得到無間斷的指導，每次只需選擇食材***、輸入份量，雙速萬用氣炸烤焗爐會為您選擇最佳設定，輕易炮製完美佳餚！

    食物溫度計讓您輕鬆炮製完美至愛美食

    食物溫度計讓您輕鬆炮製完美至愛美食

    加入個人風格：無論是一成熟、全熟或介乎兩者之間的生熟程度，您都可按喜歡的方式烹製牛扒和其他食材#， 食物溫度計讓您全面掌控。

    配備具有完整清潔程序的 QuickClean，更適用於洗碗碟機清洗

    配備具有完整清潔程序的 QuickClean，更適用於洗碗碟機清洗

    QuickClean 提升至更高層次：我們不僅使原本的烹飪變得更輕鬆簡易，甚至透過全新內部設計減省清潔步驟，比市場上其他空氣炸鍋都更容易，而且所有配件均適用於洗碗碟機清洗。

    熱空氣烹調無需用油，為您炮製健康菜餚

    熱空氣烹調無需用油，為您炮製健康菜餚

    令人放心的健康方式：您可按照您喜歡的方式烹調菜餚，享用脂肪含量減少高達 99%****的美食。雙速萬用氣炸烤焗爐利用熱空氣炮製出您最喜愛的健康菜式，因此您無需用油即可品嚐到所有美食。

    配以 XXL 容量，是大家庭和批量烹調的不二之選

    配以 XXL 容量，是大家庭和批量烹調的不二之選

    用更短的時間準備更多的食物：有了迄今最大容量的健康空氣炸鍋，提供2公斤/8.3 公升的 XXL 容量，要批量烹調或為7人以上準備佳餚，比以往都更容易更方便。

    善用各種烹調功能，炮製更多佳餚美食

    善用各種烹調功能，炮製更多佳餚美食

    獲取超越煎炸方式的靈感：煎、炒、烤、焗、 炸、 解凍、 翻熱、保溫、 燜、 燉、風乾、發酵、一鍋煮、加熱、冷凍烹調、發酵、油封、慢煮、真空低溫慢煮、組合烘焗、組合烘烤、組合燒烤！在 NutriU 上尋找來自專業廚師的創意食譜。

    直觀顯示，第一次使用就能輕鬆上手

    直觀顯示，第一次使用就能輕鬆上手

    時尚設計配搭直觀顯示：讓雙速萬用氣炸烤焗爐在您的廚房盡顯美感，第一次接觸就能輕鬆上手！

    烹飪速度提升40%，最多可節省70%的電力^

    烹飪速度提升40%，最多可節省70%的電力^

    善待自己和地球：與使用焗爐相比，使用 Philips 健康空氣炸鍋可節省高達 70% 的電力，同時使烹飪速度提升達 40%**。

    連接 HomeID 以了解您的喜好

    連接 HomeID 以了解您的喜好

    了解您的喜好：使用雙速萬用氣炸烤焗爐的次數越多，NutriU就越能了解如何提升您的烹調體驗，並能夠根據您的喜好推薦食譜。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電源
      2200  W
      電線長度
      1  m
      即時開啟/無需預熱
      介面
      數碼
      保溫按鈕
      預設按鈕
      TFT 螢幕

    • 重量與尺寸

      產品重量
      9.4  kg
      產品尺寸（寬x高x深）
      335x351x443 毫米

    • 一般規格

      可調節式恆溫器
      電源顯示燈
      自動斷電功能
      隔熱握把
      適用於洗碗碟機
      溫度顯示燈
      溫度控制
      預設烹調功能
      隔熱外殼
      產品功能
      • 自動斷電功能
      • 隔熱外殼
      • 容易清洗：可使用洗碗碟機
      • 開/關掣
      • 溫度控制
      • QuickClean
      • 高速 CombiAir 技術
      • 數碼觸控螢幕
      • 時間控制
      • 沒有預熱（即時開啟）
      • Wi-Fi 連接
      • 應用程式上的食譜
      整合式開/關掣
      技術
      RapidAir 高速空氣循環技術
      開/關掣
      時間控制
      不黏底塗層
      專利 RapidAir 高速空氣循環技術
      舒適手柄
      烹調方法
      • 煎炸
      • 燒烤
      • 烘培
      • 一窩煮
      • 翻炒
      • 嫩煎
      • 冷凍烹調
      • 翻熱
      • 解凍
      • 保溫
      • 脫水
      • 烘烤
      • 燜煮
      • 發酵
      • 糖漬
      • 慢煮
      • 燉煮
      • 真空低溫慢煮
      • Combi 烘焙
      • Combi 烘烤
      • Combi 燒烤
      QuickClean
      不含雙酚 A 內鍋塗層

    • 設計和外表

      顏色
      黑色
      機身物料
      塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養
      2 年保養

    • 持續性

      包裝
      >90% 可回收物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    為本產品獲取支援

    尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

    尋找備用零件或配件

    前往零件及配件

    配件

    * 建議零售價

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 ，2022 年數據 ，2023 年 2 月進行的市場調查
    • *與使用傳統焗爐的炸薯條和雞腿比較
    • **從 50 多種食材中選擇您想烹調的選項以及您想製作的份量，剩下的工作交給健康空氣炸鍋來完成
    • ***與傳統油炸方式需要2升油比較，此機只需使用1湯匙油烹調1公斤新鮮薯條。
    • ^對比 A 級焗爐烹調一隻雞（AF 設定，攝氏 160 度，無預熱）或三文魚柳（攝氏 200度，無預熱）的能源費用。根據使用產品HD9280、HD9650、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。
    • #精準度：+/- 1 °C 的理想核心溫度。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。