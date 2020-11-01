早餐套裝
使用別緻的 Philips 健康空氣炸鍋早餐套裝，您可以一次過為家人準備全份早餐。掌握如何炮製一份包含水煮嫩蛋、多士、香腸和蔬菜的健康早餐 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
早餐烤架可放多士、雞蛋和更多食物
Philips 早餐套裝適合烹調雞蛋、多士、香腸和各式各樣的蔬菜，炮製健康早餐。
矽膠頭食物鉗可輕易取出食材
使用容易握緊的矽膠頭食物鉗取出早餐食材，極為方便靈活。
4 個矽膠鬆餅杯，為您一家帶來驚喜
以 Philips 矽膠鬆餅杯享用您最愛的水煮嫩蛋或炒蛋。由無味矽膠製成，您可以一次又一次重複使用健康空氣炸鍋矽膠鬆餅杯！
日常靈感助您打造全新食譜
來自專業大廚及數百萬用戶的各式各樣 Philips HomeID 食譜靈感，將您的廚藝發揮得淋漓盡致。您使用 HomeID 的次數越多，您獲得的個人化建議就越多。*
所有配件均適用於洗碗碟機，方便清潔
您可以放心將這些健康空氣炸鍋烘烤配件和鬆餅杯放入洗碗碟機中清潔，方便重複使用！
技術規格
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一般規格
- 主要物料
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不鏽鋼
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技術規格
- 包裝數量
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1
- 能源效率等級
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不適用
- 電池產品
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無
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重量與尺寸
- 產品長度
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220
- 產品寬度
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220
- 產品高度
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86
- 產品重量
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0.417 公斤
- 包裝長度
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240
- 包裝寬度
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240
- 包裝高度
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90
- 包裝重量
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0.635 公斤
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耐用性
- 用戶手冊
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100% 可回收環保紙
- 護套
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超過 90% 再生物料
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原產地
- 生產地
-
中國
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