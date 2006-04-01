Ladyshave Body Contour 女士剃毛器
這款特別的女士剃毛器可緊貼你身體的曲線，並可為敏感部位帶來完美的剃毛及修剪效果。你亦可裝上毛髮修剪梳來為你的比堅尼線部位的毛髮造型。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Ladyshave Body Contour 女士剃毛器
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彩盒的重量及尺寸
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