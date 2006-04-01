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Body Contour

女士剃毛器

HP6317/01
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    Body Contour 女士剃毛器

    HP6317/01

    Ladyshave Body Contour 女士剃毛器

    這款特別的女士剃毛器可緊貼你身體的曲線，並可為敏感部位帶來完美的剃毛及修剪效果。你亦可裝上毛髮修剪梳來為你的比堅尼線部位的毛髮造型。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Body Contour 女士剃毛器

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      技術規格

      • 彩盒的重量及尺寸

        尺寸
        171 x 65 x 193 (長 x 寬 x 高)  毫米
        重量
        253  克

      • 彩盒的重量及尺寸

        重量
        1755  克
        每個外紙箱的數量
        6  件數
        外紙箱尺寸
        400 x 181 x 219 (長x寬x高)  厘米

      • 物流數據

        CTV 代碼
        8846 317 01000
        每層 (EU) A-盒數量
        12
        每層 (GB) A-盒數量
        15
        層數 (EU)
        4
        層數 (GB)
        4
        層板數量 (EU)
        288  件數
        層板數量 (GB)
        360  件數
        層板尺寸 (EU)
        120 x 100 x 102  厘米
        層板尺寸 (GB)
        120 x 100 x 102  厘米

      • 技術規格

        電源
        電池
        剃毛刀網
        組合
        刀網物料
        護齒數目
        38
        刀片齒數目
        36
        薄層數目
        22
        毛髮修剪器壓力 (N)
        2 x 1,6N
        刀網壓力 (N)
        2 x 1,6N
        每分鐘轉速
        7500 +/- 1000
        摩打
        3.0 DC 摩打  伏
        電壓
        兩粒 1.5 伏鹼性電芯
        機身物料
        ABS
        女士剃毛器重量
        113  克
        顏色
        士多啤梨

      • 更換

        腿部剃毛刀網
        HP6117/01
        CTV 代碼
        884 611 701000
        敏感部位剃毛刀網
        HP6121
        刀片 HP
        HP6111

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