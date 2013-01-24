格內其他項目
- 快速入門指南
- 遙控器
- 安全及法律單張
- 商標單張
- AC 變壓器
- 2 條電線
- 2 枚 AAA 電池
- 螺絲 (x6)
- 光纖音訊線
- 使用手冊 CD-ROM
中置喇叭能將聲音頻率及音訊集中到屏幕的中心，提昇音效的定位，增加清晰度，令您全情投入到精彩的電影。
內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。
Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。 任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。
透過一鍵式近距離無線通訊(NFC) 技術，可輕鬆實現 Bluetooth® 裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上 Soundstage 的 NFC 區域，即可開啟 Soundstage，啟動 Bluetooth® 配對並開始串流音樂。
EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。
直觀輕觸屏幕控制讓您只需按下前面板上的觸控感應控制即可控制音量和其他播放選項。
雙向喇叭帶來最佳的清晰度及震懾人心的動態 範圍
以最愛的音樂應用程式享受高品質及流暢的音樂播放體驗。此 Soundbar 喇叭內置 Google Cast，讓您將個人裝置上的音樂應用程式套用到喇叭。您亦可使用 iPhone®、iPad®、Android 手機及平板電腦、Mac® 及 Windows® 手提電腦或 Chromebook 上串流音樂。
只要使用 Philips HCWeSet Manager 應用程式為您的新喇叭進行設定並連接至您的家用無線網絡，即可享受卓越音質，並播放最愛音樂程式上的歌曲*。*您必須安裝應用程式方可進行網絡設定，無線播放音樂程式上的歌曲前，您亦必須同意有關的服務及私隱條款。*如要播放 Spotify 上的音樂，您需要擁有 Spotify Premium 帳戶方可使用 Connect
您可將智能裝置用作遙控，使用 Spotify Connect 在屋裡任何地方輕鬆瀏覽、探索並播放音樂。只要直接連接到 Spotify，您便可播放雲端上的音樂。正因如此，您的智能裝置便可用作接收來電、觀看短片，甚至離開接收範圍亦不會影響音樂播放，也不需要擔心因播放音樂而過於耗電。請盡情享受 Spotify 的精彩功能，由現成的音樂清單或是高點播率的歌曲均應有盡有，讓您全情探索最新的音樂，聆聽細緻動人的音質。
只需插入播放器的音訊單一 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。
聲音
喇叭
連接
舒適
播放聲音
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