Spotify Connect，讓您輕鬆享有本機應用程式的使用體驗

您可將智能裝置用作遙控，使用 Spotify Connect 在屋裡任何地方輕鬆瀏覽、探索並播放音樂。只要直接連接到 Spotify，您便可播放雲端上的音樂。正因如此，您的智能裝置便可用作接收來電、觀看短片，甚至離開接收範圍亦不會影響音樂播放，也不需要擔心因播放音樂而過於耗電。請盡情享受 Spotify 的精彩功能，由現成的音樂清單或是高點播率的歌曲均應有盡有，讓您全情探索最新的音樂，聆聽細緻動人的音質。