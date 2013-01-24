主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

SoundBar 喇叭

HTL5160B/12
為本產品尋找支援
  • 3.1 聲道系統的清晰語音 3.1 聲道系統的清晰語音 3.1 聲道系統的清晰語音
    -{discount-value}

    SoundBar 喇叭

    HTL5160B/12
    為本產品尋找支援

    類似產品

    See all 基本 Soundbar

      3.1 聲道系統的清晰語音

      配備 Google Cast 及 Spotify Connect

      • 3.1 CH 無線重低音
      • Google Cast 及 Spotify Connect
      • 藍牙及 NFC
      • 1 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出 ARC
      出色的中置喇叭帶來超卓的清晰音效

      出色的中置喇叭帶來超卓的清晰音效

      中置喇叭能將聲音頻率及音訊集中到屏幕的中心，提昇音效的定位，增加清晰度，令您全情投入到精彩的電影。

      杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效

      杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效

      內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

      虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗

      虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗

      Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。 任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

      一鍵式 NFC 功能的智能手機，可實現藍牙配對

      一鍵式 NFC 功能的智能手機，可實現藍牙配對

      透過一鍵式近距離無線通訊(NFC) 技術，可輕鬆實現 Bluetooth® 裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上 Soundstage 的 NFC 區域，即可開啟 Soundstage，啟動 Bluetooth® 配對並開始串流音樂。

      EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備

      EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備

      EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

      輕觸屏幕輕鬆進行播放和音量控制

      輕觸屏幕輕鬆進行播放和音量控制

      直觀輕觸屏幕控制讓您只需按下前面板上的觸控感應控制即可控制音量和其他播放選項。

      雙向喇叭帶來最佳的清晰度及動態 範圍

      雙向喇叭帶來最佳的清晰度及動態 範圍

      雙向喇叭帶來最佳的清晰度及震懾人心的動態 範圍

      輕鬆使用 Google Cast 將手機音樂傳送至喇叭

      輕鬆使用 Google Cast 將手機音樂傳送至喇叭

      以最愛的音樂應用程式享受高品質及流暢的音樂播放體驗。此 Soundbar 喇叭內置 Google Cast，讓您將個人裝置上的音樂應用程式套用到喇叭。您亦可使用 iPhone®、iPad®、Android 手機及平板電腦、Mac® 及 Windows® 手提電腦或 Chromebook 上串流音樂。

      Philips 配套應用程式，助您輕鬆安裝網絡系統

      Philips 配套應用程式，助您輕鬆安裝網絡系統

      只要使用 Philips HCWeSet Manager 應用程式為您的新喇叭進行設定並連接至您的家用無線網絡，即可享受卓越音質，並播放最愛音樂程式上的歌曲*。*您必須安裝應用程式方可進行網絡設定，無線播放音樂程式上的歌曲前，您亦必須同意有關的服務及私隱條款。*如要播放 Spotify 上的音樂，您需要擁有 Spotify Premium 帳戶方可使用 Connect

      Spotify Connect，讓您輕鬆享有本機應用程式的使用體驗

      Spotify Connect，讓您輕鬆享有本機應用程式的使用體驗

      您可將智能裝置用作遙控，使用 Spotify Connect 在屋裡任何地方輕鬆瀏覽、探索並播放音樂。只要直接連接到 Spotify，您便可播放雲端上的音樂。正因如此，您的智能裝置便可用作接收來電、觀看短片，甚至離開接收範圍亦不會影響音樂播放，也不需要擔心因播放音樂而過於耗電。請盡情享受 Spotify 的精彩功能，由現成的音樂清單或是高點播率的歌曲均應有盡有，讓您全情探索最新的音樂，聆聽細緻動人的音質。

      無線重低音喇叭帶來震撼效果

      無線重低音喇叭帶來震撼效果

      低調設計，放在電視前方是完美之選

      低調設計，放在電視前方是完美之選

      連接 1 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質

      只需插入播放器的音訊單一 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。

      技術規格

      • 聲音

        音效增強
        • 夜間模式
        • 高、低音控制
        • 虛擬環迴音效
        • 音訊同步
        • 電影
        • 音樂
        • 語音
        • 自動音量調校器
        音效系統
        • 杜比數碼解碼器
        • Dolby pro-logic 2
        喇叭輸出功率
        40 瓦 x 3
        重低音喇叭輸出功率
        200 瓦
        總功率 RMS（10% THD 狀態下）
        320  瓦

      • 喇叭

        喇叭類型
        與主機整合
        重低音喇叭類型
        無線重低音喇叭
        重低音喇叭驅動器
        1 個 8 吋低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        45 - 200  Hz
        重低音喇叭阻抗
        2  歐姆
        每個 Soundbar 具備的驅動器
        • 5 x 長衝程低音喇叭
        • 3 x 高音喇叭

      • 連接

        整合式連接
        • 藍牙
        • NFC
        iPod/iPhone
        • 透過 3.5 毫米音訊輸入
        • 透過藍牙
        後方連接
        • 數碼光學輸入
        • HDMI 1.4 輸出 (ARC)
        • HDMI 輸入 1
        • Ethernet
        頂級連接性
        • 音訊輸入（3.5 毫米）
        • USB 2.0
        線上服務
        • Google Cast™
        • Spotify 連接

      • 舒適

        EasyLink（HDMI-CEC）
        • 自動音效輸入投射
        • 單鍵待機
        • 遙控直通
        • 系統待機
        • 音訊回傳頻道

      • 播放聲音

        壓縮格式
        MP3

      • 設計

        可掛牆安裝

      • 電源

        主裝置電源
        100-240V AC, 50/60 Hz
        主裝置
        網絡待機耗電量：<6W，環保慳電待機耗電量：<0.5 W
        重低音喇叭電源供應
        100-240 V ~, 50-60 Hz
        重低音喇叭
        網絡待機耗電量：<6W，環保慳電待機耗電量：<0.5 W
        重低音喇叭耗電量
        30  瓦

      • 尺寸

        主裝置（寬 x 高 x 厚）
        1100 x 51 x 69  毫米
        主裝置重量
        2.2  千克
        重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）
        205 x 316 x 401  毫米
        包裝（寬 x 高 x 厚）
        475 x 355 x 373  毫米
        重量 (含包裝)
        12.2  千克
        重低音喇叭重量
        7  千克

      • 配件

        附配件
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 安全及法律單張
        • 商標單張
        • AC 變壓器
        • 2 條電線
        • 2 枚 AAA 電池
        • 螺絲 (x6)
        • 光纖音訊線
        • 使用手冊 CD-ROM

      • 智能手機/平板電腦應用程式

        App 名稱
        Philips HCWeSet，可從 Apple App store 及 Google Play 免費下載
        Philips HC WeSet，可從 Apple App store 及 Google Play 免費下載

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 安全及法律單張
      • 商標單張
      • AC 變壓器
      • 2 條電線
      • 2 枚 AAA 電池
      • 螺絲 (x6)
      • 光纖音訊線
      • 使用手冊 CD-ROM

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 音樂服務的適用性視不同國家而異。請瀏覽相關音樂服務網站獲取詳情。
          • 此款喇叭必須擁有 Spotify Premium 帳戶。

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記