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Philips Sonicare F1 Standard nozzle

水牙線機標準噴嘴

HX3042/00
Sonicare
Sonicare
  • 聚焦水流 帶來深層潔淨 聚焦水流 帶來深層潔淨 聚焦水流 帶來深層潔淨
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    Philips Sonicare F1 Standard nozzle 水牙線機標準噴嘴

    HX3042/00

    聚焦水流 帶來深層潔淨

    使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一聚焦水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。 查看各種好處

    建議零售價: HK$208.00

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle 水牙線機標準噴嘴

    聚焦水流 帶來深層潔淨

    使用標準噴嘴作日常清潔。噴嘴使用單一聚焦水流去除碎屑，徹底清潔牙縫。 查看各種好處

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      導向式噴嘴確保位置正確

      導向式噴嘴確保位置正確

      細長具角度的噴嘴及導向式尖端讓您輕鬆找到正確位置。將噴嘴尖端放在牙齦線上，輕輕按壓讓噴嘴尖端接觸牙齦線及牙齒，然後從一隻牙齒滑動到下一隻牙齒。

      技術規格

      • 兼容性

        兼容
        Philips Sonicare 水牙線機 HX3806

      • 方便易用

        集風嘴附件
        輕易套上和取下
        噴嘴更換
        • 每 6 個月更換一次
        • 保持良好衛生

      • 內含物件

        F1 標準噴嘴
        2

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