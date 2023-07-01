Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000
口腔沖洗器 HX3826/31
Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 口腔沖洗器 HX3826/31
以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式
輕鬆清潔牙縫，改善牙齦健康。獨特的 QuadStream 噴嘴每次都可以更簡單有效地清潔更多部位，助您輕鬆正確地清潔牙縫。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 口腔沖洗器
以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式
輕鬆清潔牙縫，改善牙齦健康。獨特的 QuadStream 噴嘴每次都可以更簡單有效地清潔更多部位，助您輕鬆正確地清潔牙縫。 查看各種好處
以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式
輕鬆清潔牙縫，改善牙齦健康。獨特的 QuadStream 噴嘴每次都可以更簡單有效地清潔更多部位，助您輕鬆正確地清潔牙縫。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 口腔沖洗器
以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式
輕鬆清潔牙縫，改善牙齦健康。獨特的 QuadStream 噴嘴每次都可以更簡單有效地清潔更多部位，助您輕鬆正確地清潔牙縫。 查看各種好處
以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式
經過護理的部位可清除牙菌膜達 99.9%*
- Quad Stream 技術
- Pulse Wave 在使用時指導您
Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效
獨有「X」形 Quad Stream 噴嘴可分別射出 4 條噴射水流，能更全面覆蓋牙齒及牙齦線之間的各個部位。告別使用牙線的繁複步驟，享受快速深層潔淨效果。
Pulse Wave 技術指導您逐一清潔牙齒
深層清潔模式的溫和噴射水流，讓您持續清潔每隻牙齒，每次使用都能提供徹底潔淨效果。
2 種潔牙模式，3 段力度
根據您的口腔狀況選擇最適合的潔牙模式，清潔模式會持續噴射水流，讓您每日有效清潔牙齒，深層清潔脈衝技術提供更全面的潔齒效能。因應可接受的潔齒力度調整強度。
60 秒即可完成清潔
360 度轉向噴嘴可清潔難以觸及的口腔部位，讓您從任何角度清潔牙齒。只需 60 秒即可完成全方位潔齒程序。
使用 USB-A 轉小插頭電線進行通用快速充電
使用 USB-A 轉小插頭電線進行便捷充電。充電一次即可使用長達 14 日。
方便注水的 250 毫升儲水糟
250 毫升儲水糟容量能裝下足夠進行建議的 60 秒清潔所需水量。只需轉動並拆下儲水糟，或使用側面注水口即可輕鬆注水。
不費吹灰之力的技術
只需對準、按下按鈕並清潔，即可更高效地清潔牙縫。對準牙齒之間的縫隙並沿著牙齦線移動，剩下的工作就交由它來完成吧！
標準噴嘴提供重點清潔效能
標準單流式噴嘴能增強水壓以重點清潔所需部位，並有效清除牙縫間的食物殘渣。
技術規格
-
電源
- 電壓
-
世界通用充電器
-
服務
- 保用
-
2 年有限保養
-
方便易用
- 手柄
-
人體工學設計
- 集風嘴附件
-
輕易扣上和取下
-
效能
- 清潔
-
完全清潔口腔只需 60-90 秒
-
內含物件
- 無線 Power Flosser
-
1
- F1 標準噴嘴
-
1
- F3 Quad Stream 噴嘴
-
1
- 旅行袋
-
1
- USB 充電線
-
1
- USB 壁式轉接器
-
1
-
模式
- 清潔
-
日常清潔效果出眾
- 深層清潔+
-
加倍深層清潔
- 強度
-
3
-
設計和外表
- 顏色
-
白色
包裝盒内容
格內其他項目
- Quadstream 噴嘴
- 標準吸扒
- Sonicare 無線 Power Flosser 3000
- USB 線
- 旅行收納袋
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。