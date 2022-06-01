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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

X型四向水流牙線機

HX3806/33
Sonicare
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  • 以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式 以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式 以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式
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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 X型四向水流牙線機

    HX3806/33

    以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式

    獨特的 Quad Stream X型四向水流噴嘴，柔和潔淨不傷齦，實現更快、更深層的口腔潔淨。 查看各種好處

    可選顏色:

    建議零售價: HK$988.00

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 X型四向水流牙線機

    以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式

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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 X型四向水流牙線機

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      以 QuadStream 技術顛覆傳統牙縫清潔方式

      經過護理的部位可清除牙菌膜達 99.9%*

      • Quad Stream X型四向水流技術
      • 隨附2款專業噴嘴：X 型四向水流噴嘴及標準聚焦水流噴嘴
      • Pulse Wave脈衝技術
      • 2種清潔模式及3段強度選擇
      Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效

      Quad Stream 技術令清潔牙齦更迅速、有效

      獨有「X」形 Quad Stream 噴嘴可分別射出 4 條噴射水流，能更全面覆蓋牙齒及牙齦線之間的各個部位。告別使用牙線的繁複步驟，享受快速深層潔淨效果。

      Pulse Wave 技術指導您逐一清潔牙齒

      Pulse Wave 技術指導您逐一清潔牙齒

      深層清潔模式的溫和噴射水流，讓您持續清潔每隻牙齒，每次使用都能提供徹底潔淨效果。

      2 種潔牙模式，3 段力度

      2 種潔牙模式，3 段力度

      根據您的口腔狀況選擇最適合的潔牙模式，清潔模式會持續噴射水流，讓您每日有效清潔牙齒，深層清潔脈衝技術提供更全面的潔齒效能。因應可接受的潔齒力度調整強度。

      60 秒即可完成清潔

      60 秒即可完成清潔

      360 度轉向噴嘴可清潔難以觸及的口腔部位，讓您從任何角度清潔牙齒。只需 60 秒即可完成全方位潔齒程序。

      方便注水的 250 毫升儲水糟

      方便注水的 250 毫升儲水糟

      250 毫升儲水糟容量能裝下足夠進行建議的 60 秒清潔所需水量。只需轉動並拆下儲水糟，或使用側面注水口即可輕鬆注水。

      不費吹灰之力的技術

      不費吹灰之力的技術

      只需對準、按下按鈕並清潔，即可更高效地清潔牙縫。對準牙齒之間的縫隙並沿著牙齦線移動，剩下的工作就交由它來完成吧！

      標準噴嘴提供重點清潔效能

      標準噴嘴提供重點清潔效能

      標準單流式噴嘴能增強水壓以重點清潔所需部位，並有效清除牙縫間的食物殘渣。

      技術規格

      • 電源

        電壓
        世界通用充電器

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      • 方便易用

        手柄
        人體工學設計
        集風嘴附件
        輕易扣上和取下

      • 效能

        清潔
        完全清潔口腔只需 60-90 秒

      • 內含物件

        無線 Power Flosser
        1
        F1 標準噴嘴
        1
        F3 Quad Stream 噴嘴
        1
        旅行袋
        1
        USB 充電線
        1
        USB 壁式轉接器
        1

      • 模式

        清潔
        日常清潔效果出眾
        深層清潔+
        加倍深層清潔
        強度
        3

      • 健康功能

        清除牙菌膜
        經護理的部位可清除牙菌膜達 99%*

      • 設計和外表

        顏色
        黑色

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • Sonicare 無線 Power Flosser 3000
      • 標準吸扒
      • Quadstream 噴嘴
      • USB 線
      • 旅行收納袋

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