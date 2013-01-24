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Philips Sonicare ProResults

精細型聲波牙刷刷頭

HX6023
Sonicare
1 獎項
Sonicare
  • 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。
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    Philips Sonicare ProResults 精細型聲波牙刷刷頭

    HX6023
    1 獎項

    優異效能。* 品質保證。

    Philips Sonicare ProResults 是我們的旗艦牙刷頭之一，非常適合想要真正的 Sonicare 潔淨體驗，同時要非常實惠價格的新或舊 Sonicare 用家。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$218.00

    Philips Sonicare ProResults 精細型聲波牙刷刷頭

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    建議零售價: HK$218.00

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    兼容產品

    可在哪裡找到型號﹖

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      優異效能。* 品質保證。

      優異效能，價格實惠

      • 3 支裝
      • 造型輕巧
      • 一插即用
      • 全方位清潔

      Philips Sonicare 的最佳表現

      此款 Philips Sonicare 刷頭提供彎曲刷毛弧形，配合牙齒的自然形狀，可清潔難以觸及的位置。

      Philips Sonicare 進階聲波技術

      Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。

      改善口腔健康習慣之一

      像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。

      更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

      驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

      技術規格

      • 設計和外表

        顏色
        白色
        硬刷毛
        空間大小
        輕巧
        更換刷毛提示
        藍色刷毛褪色提示

      • 兼容度

        適用於以下型號
        • HealthyWhite+
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 3 Series 針對牙齦健康
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • 兒童專用
        • HealthyWhite
        刷頭系統
        扣合式

      • 內含物件

        刷頭
        3 個 ProResults 輕巧

      • 優質及性能優異

        經測試
        以達至最佳效果
        更換
        每 3 個月一次

      • 健康功能

        清除牙菌膜
        有助清除牙菌膜

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          Manufacturer address
          Product risks
          • 可清除多達 2 倍牙菌膜

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