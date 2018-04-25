電動牙刷
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 聲波電動牙刷
HX6803/02
可選顏色
溫和護理，牙齒更潔淨。
選用配備壓力感應器的牙刷，體驗溫和潔淨的效果；與手動牙刷相比，能清除多達 7 倍牙菌膜
牙科專業人員最常使用的電動牙刷品牌
內置壓力感應器
1 種清潔模式
1 個 BrushSync 刷牙模式配對功能
密集的優質刷毛，清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍。特別的弧形刷毛，方便輕鬆清潔口腔較內的後排牙齒。
保證為您帶來安全的刷牙體驗：我們的聲波科技適合用於齒列矯正器、補牙、牙冠和瓷貼面，並可避免蛀牙和改善牙齦健康。
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
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C1 ProResults標準型聲波牙刷刷頭
S Sensitive標準型聲波牙刷刷頭
W2 Optimal White標準型聲波牙刷刷頭
標準刷頭組合套裝
i InterCare標準型聲波牙刷刷頭
C2 Optimal Plaque Defense（前稱 ProResults 清除牙菌膜刷頭）
C3 Premium Plaque Defense標準型聲波牙刷刷頭
G3 Premium Gum Care標準型聲波牙刷刷頭
W3 Premium White標準型聲波牙刷刷頭
G2 Optimal Gum Care（前稱 ProResults 牙齦護理）
與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜