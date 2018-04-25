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  • 溫和護理，牙齒更潔淨。
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300聲波電動牙刷

HX6803/02

可選顏色

淺藍色
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白色及中調藍
白色及中調藍

溫和護理，牙齒更潔淨。

選用配備壓力感應器的牙刷，體驗溫和潔淨的效果；與手動牙刷相比，能清除多達 7 倍牙菌膜

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

牙科專業人員最常使用的電動牙刷品牌

與手動牙刷相比，能清除多達 7 倍牙菌膜

溫和護理，牙齒更潔淨。

  • 內置壓力感應器

  • 1 種清潔模式

  • 1 個 BrushSync 刷牙模式配對功能

清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

密集的優質刷毛，清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍。特別的弧形刷毛，方便輕鬆清潔口腔較內的後排牙齒。

溫和保護敏感部位、矯正牙齒和牙科治療

溫和保護敏感部位、矯正牙齒和牙科治療

保證為您帶來安全的刷牙體驗：我們的聲波科技適合用於齒列矯正器、補牙、牙冠和瓷貼面，並可避免蛀牙和改善牙齦健康。

Philips Sonicare 聲波科技

Philips Sonicare 聲波科技

Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

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  1. 與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜