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  • 更能深入觸及牙縫。卓越潔齒效果。* 更能深入觸及牙縫。卓越潔齒效果。* 更能深入觸及牙縫。卓越潔齒效果。*

    Philips Sonicare i InterCare 標準型聲波牙刷刷頭

    HX9003/67

    更能深入觸及牙縫。卓越潔齒效果。*

    i InterCare 採用先進的簇束技術及特長刷毛，與手動牙刷相比，有效去除多達 7 倍的牙縫隙牙菌膜，短短兩星期內即可改善牙齦健康。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$238.00

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    • 3 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • BrushSync 智能感應配對刷頭
    InterCare 刷頭可清除多達 7 倍牙菌膜*

    InterCare 刷頭可清除多達 7 倍牙菌膜*

    插上 InterCare 刷頭，即可在兩星期內改善牙齦健康。特長刷毛有助清除更多在難以觸及位置及齒間的牙菌膜，讓您的牙齦加倍健康。

    只需 2 個星期就能改善牙齦健康

    只需 2 個星期就能改善牙齦健康

    InterCare 刷頭設有超長的高密度優質刷毛，專為深入清理齒間的牙菌膜而設。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內減少牙齦出血及發炎情況。

    自動選擇最佳模式以達至理想效果**

    自動選擇最佳模式以達至理想效果**

    使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭**，獲得最佳的清潔效果。InterCare 刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步**，然後選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，獲得非一般的潔白效果。您需要做的，就是開始刷牙。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的 InterCare 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    經測試滿足您的口腔健康需求

    經測試滿足您的口腔健康需求

    所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      硬刷毛
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      BrushSync 智能感應配對刷頭
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • 內含物件

      刷頭
      3 個 i InterCare 標準型

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 7 倍牙菌膜*
      牙齦健康
      兩星期就能改善牙齦健康

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    • * BrushSync™ 智能感應配對刷頭只能與配備 Philips Sonicare BrushSync™ 的牙刷手柄兼容。

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