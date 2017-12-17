Philips Sonicare i InterCare 標準型聲波牙刷刷頭
更能深入觸及牙縫。卓越潔齒效果。*
i InterCare 採用先進的簇束技術及特長刷毛，與手動牙刷相比，有效去除多達 7 倍的牙縫隙牙菌膜，短短兩星期內即可改善牙齦健康。 查看各種好處
建議零售價: HK$238.00
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Philips Sonicare i InterCare 標準型聲波牙刷刷頭
更能深入觸及牙縫。卓越潔齒效果。*
清潔牙縫及難以觸及的位置
- 3 支裝
- 標準型
- 扣合式
- BrushSync 智能感應配對刷頭
InterCare 刷頭可清除多達 7 倍牙菌膜*
插上 InterCare 刷頭，即可在兩星期內改善牙齦健康。特長刷毛有助清除更多在難以觸及位置及齒間的牙菌膜，讓您的牙齦加倍健康。
只需 2 個星期就能改善牙齦健康
InterCare 刷頭設有超長的高密度優質刷毛，專為深入清理齒間的牙菌膜而設。臨床證實，刷頭能夠在短短兩星期內減少牙齦出血及發炎情況。
自動選擇最佳模式以達至理想效果**
使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭**，獲得最佳的清潔效果。InterCare 刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步**，然後選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，獲得非一般的潔白效果。您需要做的，就是開始刷牙。
隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭
除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的 InterCare 刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。
Philips Sonicare 聲波科技
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
經測試滿足您的口腔健康需求
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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白色
- 硬刷毛
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中
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 空間大小
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標準
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- BrushSync 智能感應配對刷頭
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是
- 適用於以下型號
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2 Series 清除牙菌膜
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2 Series 清除牙菌膜
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3 Series 針對牙齦健康
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DiamondClean
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DiamondClean Smart
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EasyClean
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Essence+
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FlexCare
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FlexCare Platinum
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已連接 FlexCare Platinum
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FlexCare+
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兒童專用
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HealthyWhite
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HealthyWhite+
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PowerUp
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ProtectiveClean
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內含物件
- 刷頭
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3 個 i InterCare 標準型
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
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健康功能
- 清除牙菌斑
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可清除多達 7 倍牙菌膜*
- 牙齦健康
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兩星期就能改善牙齦健康
- 與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜
- * BrushSync™ 智能感應配對刷頭只能與配備 Philips Sonicare BrushSync™ 的牙刷手柄兼容。
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