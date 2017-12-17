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  • 有效清除牙菌膜，同時呵護牙肉。 有效清除牙菌膜，同時呵護牙肉。 有效清除牙菌膜，同時呵護牙肉。

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense （前稱 ProResults 清除牙菌膜刷頭）

    HX9023/67

    有效清除牙菌膜，同時呵護牙肉。

    Philips Sonicare C2 清除牙菌膜刷頭（前稱 ProResults）非常適合希望在日常口腔清潔的時候有效地清除牙菌膜的消費者使用。

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    建議零售價: HK$238.00

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense （前稱 ProResults 清除牙菌膜刷頭）

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    每日有效地清除牙菌膜

    • 3 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • BrushSync 智能感應配對刷頭
    清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

    清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

    密集的優質刷毛，清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍。特別的弧形刷毛，方便輕鬆清潔口腔較內的後排牙齒。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    經測試滿足您的口腔健康需求

    經測試滿足您的口腔健康需求

    所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

    自動選擇最佳模式以達至理想效果**

    自動選擇最佳模式以達至理想效果**

    使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭**獲得最佳的清潔效果。Philips Sonicare C2 清除牙菌膜刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步**，然後選擇最佳的刷牙模式和強度水平，獲得非一般的清潔效果。您需要做的，就是開始刷牙。

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    除 Philips One 和 Essence 系列外，您的清除牙菌膜刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      硬刷毛
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean
      BrushSync 智能感應配對刷頭

    • 內含物件

      刷頭
      3 個 C2 清除牙菌膜刷頭

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 7 倍牙菌膜*

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    • * BrushSync™ 智能感應配對刷頭只能與配備 Philips Sonicare BrushSync™ 的牙刷手柄兼容。

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