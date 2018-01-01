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  • 清潔更徹底、牙齦更健康、牙齒更亮白 清潔更徹底、牙齦更健康、牙齒更亮白 清潔更徹底、牙齦更健康、牙齒更亮白

    Philips Sonicare 標準刷頭組合套裝

    HX9073/96

    清潔更徹底、牙齦更健康、牙齒更亮白

    C3 Premium Plaque Defense 刷頭可清除多達 10 倍的牙菌膜*，效果顯著。G3 智能牙齦護理刷頭能在短短兩星期提升牙齦健康高達 7 倍***，而 W3 智能亮白刷頭更可在 3 天內清除多 100% 的牙漬*

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    建議零售價: HK$298.00

    Philips Sonicare 標準刷頭組合套裝

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    清潔更徹底、牙齦更健康、牙齒更亮白

    全面護理牙齒和牙齦

    • 3 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • BrushSync 智能感應配對刷頭
    與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜

    與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜

    靈活的設計讓它可深入難以觸及的牙齒部位，去除多達 10 倍的牙菌膜，效果顯著，真正深層清潔牙齦和牙齒。

    只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦***

    只需 2 星期，即可帶來 7 倍更健康的牙齦***

    Philips Sonicare 智能牙齦護理刷頭，有效深層清潔同時溫柔呵護您的牙齒和口腔。當您的牙刷沿著牙齦線移動時，智能牙齦護理刷頭柔軟的圍邊和刷毛能吸收過多的壓力，即使您用力刷，您的牙齦亦能受到保護。刷毛能有效去除牙齦上的牙菌膜和細菌，有助改善口腔健康。彎曲刷頭設計，令牙齒與刷毛的接觸面大大增加。

    只需 3 天，即可去除多達 100% 的表面牙漬*

    只需 3 天，即可去除多達 100% 的表面牙漬*

    Philips Sonicare 智能亮白刷頭中央是密集的刷毛，能強力去除牙菌膜，以及因平常飲食而累積的污漬。柔軟的圍邊刷毛可以配合牙齦的獨特形狀深層清潔，只需 3 天即可帶來更加亮白的笑容。

    自動選擇最佳模式以達至理想效果****

    自動選擇最佳模式以達至理想效果****

    使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭****獲得最佳的清潔效果。智能刷頭可與配備 Brush Sync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步****，然後選擇最佳的刷牙模式和強度水平，提供非一般的清潔、潔白效果和牙齦護理。您需要做的，就是開始刷牙。

    接觸表面範圍提高至 4 倍** 更舒適的深層潔淨體驗

    接觸表面範圍提高至 4 倍** 更舒適的深層潔淨體驗

    讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠側面讓智能清潔刷頭、智能牙齦護理刷頭及智能亮白刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，將接觸的表面範圍提高至 4 倍**，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。此外，自動調整清潔技術還可以讓刷頭順著牙齦邊緣刷牙，吸收刷牙時多餘的壓力，讓刷牙的動作更有效，帶來獨特的刷牙口腔感覺和卓越的清潔效果。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    只需將智能清潔刷頭、智能亮白刷頭及智能牙齦護理刷頭插上 Philips Sonicare 聲波牙刷手柄，即可穩固地扣好。更換刷頭變得更方便。除 PowerUp Battery 和 Essence 系列，智能刷頭適用於所有牙刷手柄。

    經測試滿足您的口腔健康需求

    經測試滿足您的口腔健康需求

    所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

    技術規格

    • 設計和外表

      硬刷毛
      顏色
      黑色
      刷頭物料
      柔軟、富彈性的橡膠圍邊
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      BrushSync 智能感應配對刷頭
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • 內含物件

      刷頭
      • 1 個 C3 Premium Plaque Defense 刷頭
      • 1 個 G3 智能牙齦護理刷頭
      • 1 個 W3 智能亮白刷頭

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 10 倍牙菌膜*
      牙齦健康
      與手動牙刷相比，
      潔白
      去除多 100% 牙漬*

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    • *** BrushSync™ 智能感應配對刷頭只能與配備 Philips Sonicare BrushSync™ 的牙刷手柄兼容。

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