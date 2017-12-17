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    Philips Sonicare W3 Premium White 標準型聲波牙刷刷頭

    HX9063/67

    更亮白的笑容

    食物和飲品可以令燦爛的笑容失色。潔白刷頭可令牙齒更亮白，笑容更燦爛。具備拋光功能的刷毛可在 3 天內去除表面色斑，令牙齒明顯變得更潔白，同時帶來深層清潔效果。

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    建議零售價: HK$298.00

    Philips Sonicare W3 Premium White 標準型聲波牙刷刷頭

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    只需 3 天，即可去除多 100% 的牙漬*

    • 3 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • BrushSync 智能感應配對刷頭
    只需 3 天，即可去除多達 100% 的表面牙漬*

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    Philips Sonicare 智能亮白刷頭中央是密集的刷毛，能強力去除牙菌膜，以及因平常飲食而累積的污漬。柔軟的圍邊刷毛可以配合牙齦的獨特形狀深層清潔，只需 3 天即可帶來更加亮白的笑容。

    接觸表面範圍提高至 4 倍** 更舒適的深層潔淨體驗

    接觸表面範圍提高至 4 倍** 更舒適的深層潔淨體驗

    具有自動調整清潔技術的刷頭時，讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠側面讓智能亮白刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，將接觸的表面範圍**提高至 4 倍，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。

    與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜

    與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜

    智能亮白刷頭讓您可以享受更完美的日常清潔及潔白效果。靈活的設計可去除多達 10 倍的牙菌膜****，效果顯著，帶來您可看到和感受到的清潔效果。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。

    當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

    經測試滿足您的口腔健康需求

    經測試滿足您的口腔健康需求

    所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的智能亮白刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。

    自動選擇最佳模式以達至理想效果***

    自動選擇最佳模式以達至理想效果***

    使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭***獲得最佳的清潔效果。Philips Sonicare W3 智能亮白刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步***，然後選擇最佳的刷牙模式和強度水平，獲得非一般的潔白效果。您需要做的，就是開始刷牙。

    技術規格

    • 設計和外表

      硬刷毛
      中度柔軟
      顏色
      白色
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      刷頭物料
      柔軟、富彈性的橡膠圍邊
      空間大小
      標準
      Smart Brush Head Recognition

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • 內含物件

      刷頭
      3 個 W3 智能亮白標準刷頭

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 10 倍牙菌膜****
      潔白
      去除多 100% 牙漬*

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