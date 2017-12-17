HX9043/67
我們的深層清潔刷頭
獲得如笑容一樣獨特的潔淨效果。全靠柔軟靈活的側面刷毛，C3 Premium Plaque Defense 刷頭可配合您的牙齒和牙齦輪廓，將接觸的表面範圍提高至一般刷頭的 4 倍**，為您帶來更舒適的深層清潔體驗。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
靈活的設計讓它可深入難以觸及的牙齒部位，去除多達 10 倍的牙菌膜，效果顯著，真正深層清潔牙齦和牙齒。
使用自動調整清潔技術的刷頭時，讓您享受個人化的清潔體驗。彈性軟膠圍邊設計能讓 C3 Premium Plaque Defense 刷頭適應您的牙齒和牙齦的形狀，吸收過多的壓力，並增強我們的聲波清潔能力。另外，刷毛可以根據牙齒和牙齦的形狀進行調整，將接觸表面範圍提高至普通刷頭的 4 倍**，即使難以觸及的部位也能進行深層清潔。
使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭**獲得最佳的清潔效果。Philips Sonicare C2 清除牙菌膜刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步**，然後選擇最佳的刷牙模式和強度水平，獲得非一般的清潔效果。您需要做的，就是開始刷牙。
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的 C3 智能清潔刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。