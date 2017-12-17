接觸表面範圍提高至 4 倍** 更舒適的深層潔淨體驗

使用自動調整清潔技術的刷頭時，讓您享受個人化的清潔體驗。彈性軟膠圍邊設計能讓 C3 Premium Plaque Defense 刷頭適應您的牙齒和牙齦的形狀，吸收過多的壓力，並增強我們的聲波清潔能力。另外，刷毛可以根據牙齒和牙齦的形狀進行調整，將接觸表面範圍提高至普通刷頭的 4 倍**，即使難以觸及的部位也能進行深層清潔。