Philips Sonicare W3 Premium White 標準型聲波牙刷刷頭
更亮白的笑容
食物和飲品可以令燦爛的笑容失色。潔白刷頭可令牙齒更亮白，笑容更燦爛。具備拋光功能的刷毛可在 3 天內去除表面色斑，令牙齒明顯變得更潔白，同時帶來深層清潔效果。 查看各種好處
建議零售價: HK$298.00
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Philips Sonicare W3 Premium White 標準型聲波牙刷刷頭
更亮白的笑容
只需 3 天，即可去除多 100% 的牙漬*
- 3 支裝
- 標準型
- 扣合式
- BrushSync 智能感應配對刷頭
只需 3 天，即可去除多達 100% 的表面牙漬*
Philips Sonicare 智能亮白刷頭中央是密集的刷毛，能強力去除牙菌膜，以及因平常飲食而累積的污漬。柔軟的圍邊刷毛可以配合牙齦的獨特形狀深層清潔，只需 3 天即可帶來更加亮白的笑容。
接觸表面範圍提高至 4 倍** 更舒適的深層潔淨體驗
具有自動調整清潔技術的刷頭時，讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠側面讓智能亮白刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，將接觸的表面範圍**提高至 4 倍，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。
與手動牙刷相比，可清除多達 10 倍牙菌膜
智能亮白刷頭讓您可以享受更完美的日常清潔及潔白效果。靈活的設計可去除多達 10 倍的牙菌膜****，效果顯著，帶來您可看到和感受到的清潔效果。
Philips Sonicare 聲波科技
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
隨時掌握什麼時候需要更換。經常保持有效清潔。
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒您。您的智能牙刷會追蹤您使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知您更換。沒有智能 Philips Sonicare 牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
經測試滿足您的口腔健康需求
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭
除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的智能亮白刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。
自動選擇最佳模式以達至理想效果***
使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭***獲得最佳的清潔效果。Philips Sonicare C3 智能清潔刷頭可與配備 BrushSync™ 的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步***，然後選擇最佳的刷牙模式和強度水平，獲得非一般的潔白效果。您需要做的，就是開始刷牙。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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黑色
- 硬刷毛
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中度柔軟
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 刷頭物料
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柔軟、富彈性的橡膠圍邊
- 空間大小
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標準
- Smart Brush Head Recognition
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是
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- 適用於以下型號
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2 Series 清除牙菌膜
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2 Series 清除牙菌膜
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3 Series 針對牙齦健康
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DiamondClean
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DiamondClean Smart
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EasyClean
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Essence+
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FlexCare
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FlexCare Platinum
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已連接 FlexCare Platinum
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FlexCare+
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兒童專用
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HealthyWhite
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HealthyWhite+
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PowerUp
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內含物件
- 刷頭
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3 個 W3 智能亮白標準刷頭
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
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健康功能
- 清除牙菌斑
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可清除多達 10 倍牙菌膜****
- 潔白
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去除多 100% 牙漬*
- 使用 White+ 模式和市場領先的潔白牙膏對比手動牙刷
- *與 DiamondClean 刷頭比較
- ** BrushSync™ 智能感應配對刷頭只能與配備 Philips Sonicare BrushSync™ 的牙刷手柄兼容。
- ***與手動牙刷相比
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