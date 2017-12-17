接觸表面範圍提高至 4 倍** 更舒適的深層潔淨體驗

具有自動調整清潔技術的刷頭時，讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠側面讓智能亮白刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，將接觸的表面範圍**提高至 4 倍，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。