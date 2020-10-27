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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 聲波電動牙刷

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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300聲波電動牙刷

HX6803/02

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 聲波電動牙刷

可選顏色

淺藍色
淺藍色
白色及中調藍
白色及中調藍

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  • PDF 檔案, 776 kB
  • 27 October 2020

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