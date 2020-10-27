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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 聲波電動牙刷
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HX6803/02
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哪些國家/地區有提供 Sonicare 應用程式？
刷牙指引如何在 Sonicare 應用程式中運作？
我的 Sonicare 牙刷有哪些刷牙模式？
如何清潔我的飛利浦 Sonicare 牙刷？
C1 ProResults標準型聲波牙刷刷頭
S Sensitive標準型聲波牙刷刷頭
W2 Optimal White標準型聲波牙刷刷頭
標準刷頭組合套裝
i InterCare標準型聲波牙刷刷頭
C2 Optimal Plaque Defense（前稱 ProResults 清除牙菌膜刷頭）
C3 Premium Plaque Defense標準型聲波牙刷刷頭
G3 Premium Gum Care標準型聲波牙刷刷頭
W3 Premium White標準型聲波牙刷刷頭
G2 Optimal Gum Care（前稱 ProResults 牙齦護理）
我的 Sonicare 牙刷沒有震動
我的 Sonicare 牙刷無法充電
我的 Sonicare 牙刷震動力道變弱
我的 Sonicare 牙刷震動太強
我的飛利浦 Sonicare 牙刷會發出大聲噪音
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