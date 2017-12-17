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更健康的牙齦、更健康的笑容
G3 智能牙齦護理刷頭有助牙科病人改善牙齦健康，保持燦爛笑容。柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，在刷牙時將接觸的表面範圍提高至 2 倍*，高效清除牙齦線的牙菌膜查看各種好處
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智能牙齦護理刷頭能有效深層清潔同時溫柔呵護您的牙齒和口腔。當您的刷頭沿著牙齦線移動時，柔軟刷頭圍邊和刷毛能吸收過多的壓力，即使您用力刷，您的牙齦亦能受到保護。弧形設計讓刷毛帶來均勻全面的潔淨效果，同時不會刺激牙齦。超柔軟的牙齦線刷毛能溫和而有效地清潔牙齦線，預防牙齦疾病。刷頭尺寸比普通刷頭小，即使難以觸及的部位也能清潔得到。
具有自動調整清潔技術的刷頭時，讓您享受個人化的清潔體驗。柔軟及有彈性的橡膠圍邊讓 智能牙齦護理刷頭可以適應口腔的獨特輪廓，而柔軟的圍邊刷毛可靈活適應牙齦輪廓，與 DiamondClean 刷頭相比，接觸的表面範圍提高達 2 倍**，為您帶來更舒適的深層清潔體驗，即使難以觸及的部位也絕對無問題。此外，自動調整清潔技術還可以讓刷頭順著牙齦邊緣刷牙，吸收刷牙時多餘的壓力，讓刷牙的動作更有效，帶來獨特的刷牙口腔感覺和卓越的清潔效果。
Philips Sonicare 智能清潔刷頭能夠帶來前所未有的潔淨效果。智能清潔刷頭採用獨特的彈性圍邊及刷毛排列設計，證實可清除多達 10 倍的牙菌膜，更可深入難以觸及的部位**，真正深層牙齦和牙齒。
使用 BrushSync 智能感應配對刷頭獲得最佳的清潔及牙齦護理效果。智能牙齦護理刷頭內的微晶片可與已連線的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步，然後手柄會自動選擇最佳的刷牙模式和牙刷力度，帶來非一般的牙齦護理。您需要做的，就是開始刷牙。
Philips Sonicare 進階聲波技術可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
刷頭經過三個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。Philips Sonicare 智能牙刷會因應您的刷牙頻率和力度，提供精準的刷頭更換提示。如果您並非使用智能牙刷，只需留意智能牙齦護理刷頭的藍色替換刷毛提示，當藍色褪成變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
只需將智能牙齦護理刷頭插上 Philips Sonicare 牙刷手柄，即可穩固地扣好，容易保養和清潔。除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，智能牙齦護理刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄。
所有 Philips Sonicare 刷頭對牙齒和牙齦絕對安全而且溫和。在測試過程中，每個刷頭都進行過多重測試以確保耐用性，讓您每次刷牙都可享受卓越的性能。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
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