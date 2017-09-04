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卓越的亮白潔齒效能*
與手動牙刷相比，Philips Sonicare W2 DiamondClean 亮白刷頭能在一星期內去除高達 100% 牙菌斑，且經臨床證實使用四星期可以去除多達 7 倍的牙菌膜。查看各種好處
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高密度的優質刷毛，與手動牙刷相比可去除多達 7 倍牙菌膜，動力刷毛更經特別彎曲設計，使難刷部位一樣能輕易潔淨。
使用三個月後，刷頭會開始耗損並減低效果，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒患者。Philips Sonicare 智能電動牙刷會追蹤患者使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知更換。患者沒有智能牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，就知道是時候更換一個新刷頭了。
所有 Philips Sonicare 刷頭經證實能呵護您的牙齒及牙齦。我們的產品均經過嚴格測試，確保患者每次刷牙都能享受卓越體驗，同時持久耐用。
使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭*，為患者帶來最卓越的潔齒效果。W DiamondClean 亮白刷頭可與任何配備 BrushSync™ 功能的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步*，更會自動選擇最佳刷牙模式和牙刷力度，達至非一般的潔白效果。
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
只需將 W DiamondClean 亮白刷頭插上 Philips Sonicare 牙刷手柄，即可穩固地扣好，容易保養和清潔。除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，W DiamondClean 亮白刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
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