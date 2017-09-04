確保牙齦護理、去除牙菌膜及潔白功效

使用三個月後，刷頭會開始耗損並減低效果，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒患者。Philips Sonicare 智能電動牙刷會追蹤患者使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知更換。患者沒有智能牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，就知道是時候更換一個新刷頭了。