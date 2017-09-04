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  • 卓越的亮白潔齒效能* 卓越的亮白潔齒效能* 卓越的亮白潔齒效能*

    Philips Sonicare W2 Optimal White 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6063/96

    卓越的亮白潔齒效能*

    與手動牙刷相比，Philips Sonicare W2 DiamondClean 亮白刷頭能在一星期內去除高達 100% 牙菌斑，且經臨床證實使用四星期可以去除多達 7 倍的牙菌膜。

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    建議零售價: HK$298.00

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    • 標準型
    • 扣合式
    • BrushSync 智能感應配對刷頭
    可清除多達 7 倍牙菌膜*

    可清除多達 7 倍牙菌膜*

    高密度的優質刷毛，與手動牙刷相比可去除多達 7 倍牙菌膜，動力刷毛更經特別彎曲設計，使難刷部位一樣能輕易潔淨。

    確保牙齦護理、去除牙菌膜及潔白功效

    確保牙齦護理、去除牙菌膜及潔白功效

    使用三個月後，刷頭會開始耗損並減低效果，但在此之前 BrushSync™ 將會提醒患者。Philips Sonicare 智能電動牙刷會追蹤患者使用的頻率和強度，然後會在有需要時通知更換。患者沒有智能牙刷？只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，就知道是時候更換一個新刷頭了。

    經嚴格測試滿足患者的口腔健康需求

    經嚴格測試滿足患者的口腔健康需求

    所有 Philips Sonicare 刷頭經證實能呵護您的牙齒及牙齦。我們的產品均經過嚴格測試，確保患者每次刷牙都能享受卓越體驗，同時持久耐用。

    提醒牙刷手柄選擇最佳模式*

    提醒牙刷手柄選擇最佳模式*

    使用 BrushSync™ 智能感應配對刷頭*，為患者帶來最卓越的潔齒效果。W DiamondClean 亮白刷頭可與任何配備 BrushSync™ 功能的 Philips Sonicare 牙刷手柄同步*，更會自動選擇最佳刷牙模式和牙刷力度，達至非一般的潔白效果。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    只需將 W DiamondClean 亮白刷頭插上 Philips Sonicare 牙刷手柄，即可穩固地扣好，容易保養和清潔。除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，W DiamondClean 亮白刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      黑色
      硬刷毛
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean
      BrushSync 智能感應配對刷頭

    • 內含物件

      刷頭
      3 個 W DiamondClean 標準型

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      牙齦健康
      幫助改善牙齦健康
      清除牙菌斑
      可清除多達 7 倍牙菌膜*
      潔白
      一個星期即可令牙齒更潔白

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