Philips Sonicare S Sensitive 標準型聲波牙刷刷頭
潔淨極度敏感牙齒。超柔軟舒適。
Philips Sonicare S Sensitive 牙刷刷頭非常適合希望解決敏感牙齒和牙齦問題的用家。既不刺激牙齦，同時帶來高效清潔效果。 查看各種好處
建議零售價: HK$238.00
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Philips Sonicare S Sensitive 標準型聲波牙刷刷頭
潔淨極度敏感牙齒。超柔軟舒適。
卓越地清潔敏感牙齒和牙齦
比手動牙刷淸除更多牙菌斑
密集的優質刷毛經臨床證實，與手動牙刷相比，可淸除更多的牙菌膜
創新刷毛設計，柔和地清除牙菌膜
這款 Philips Sonicare 敏感牙刷刷頭，配備超柔軟刷毛，能溫和而有效地清潔牙齒。特殊的刷頭輪廓可貼合牙齒，帶來更溫和的刷牙體驗。刷頭還提供更小、更輕巧的尺寸以供選擇，帶來更精確的刷牙效果。
扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭
除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的敏感牙刷刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。
每天享受最有效的牙菌膜清除效果
當刷頭使用了三個月後效果會減低，但我們會預早提醒您。您只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。
Philips Sonicare 聲波科技
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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白色
- 硬刷毛
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超柔軟
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 空間大小
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標準
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兼容性
- 刷頭系統
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扣合式
- 適用於以下型號
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2 Series 清除牙菌膜
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3 Series 針對牙齦健康
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DiamondClean
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EasyClean
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FlexCare
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FlexCare Platinum
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FlexCare+
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兒童專用
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HealthyWhite
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HealthyWhite+
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內含物件
- 刷頭
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3 個 S 敏感型標準刷頭
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
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健康功能
- 清除牙菌斑
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有助清除牙菌膜
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