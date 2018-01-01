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  • 潔淨極度敏感牙齒。超柔軟舒適。 潔淨極度敏感牙齒。超柔軟舒適。 潔淨極度敏感牙齒。超柔軟舒適。

    Philips Sonicare S Sensitive 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6053/63

    潔淨極度敏感牙齒。超柔軟舒適。

    Philips Sonicare S Sensitive 牙刷刷頭非常適合希望解決敏感牙齒和牙齦問題的用家。既不刺激牙齦，同時帶來高效清潔效果。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$238.00

    Philips Sonicare S Sensitive 標準型聲波牙刷刷頭

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    卓越地清潔敏感牙齒和牙齦

    • 3 支裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • 適合敏感牙齒和牙齦
    比手動牙刷淸除更多牙菌斑

    比手動牙刷淸除更多牙菌斑

    密集的優質刷毛經臨床證實，與手動牙刷相比，可淸除更多的牙菌膜

    創新刷毛設計，柔和地清除牙菌膜

    創新刷毛設計，柔和地清除牙菌膜

    這款 Philips Sonicare 敏感牙刷刷頭，配備超柔軟刷毛，能溫和而有效地清潔牙齒。特殊的刷頭輪廓可貼合牙齒，帶來更溫和的刷牙體驗。刷頭還提供更小、更輕巧的尺寸以供選擇，帶來更精確的刷牙效果。

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    扣合式刷頭設計，確保可以簡單地更換刷頭

    除 PowerUp Battery 和 Essence 系列外，您的敏感牙刷刷頭適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，只需一按即可輕鬆更換和清潔。

    每天享受最有效的牙菌膜清除效果

    每天享受最有效的牙菌膜清除效果

    當刷頭使用了三個月後效果會減低，但我們會預早提醒您。您只需留意藍色替換刷毛，當它們變白時，您就知道是時候更換一個新刷頭了。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      硬刷毛
      超柔軟
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • EasyClean
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • 兒童專用
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+

    • 內含物件

      刷頭
      3 個 S 敏感型標準刷頭

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      有助清除牙菌膜

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