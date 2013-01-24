瞬間的卓越潔淨。*

兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處