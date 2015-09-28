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  • 互動聲波動力，效果更好，刷牙變得更有樂趣 互動聲波動力，效果更好，刷牙變得更有樂趣 互動聲波動力，效果更好，刷牙變得更有樂趣

    Philips Sonicare For Kids 聲波電動牙刷

    HX6322/04

    互動聲波動力，效果更好，刷牙變得更有樂趣

    讓小朋友學習刷牙時更投入。Philips Sonicare 兒童藍牙功能牙刷配合有趣的互動應用程式，幫助小朋友掌握更有效的刷牙方法和延長刷牙時間。小朋友可開心學習一生受用的刷牙技巧。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$728.00

    Philips Sonicare For Kids 聲波電動牙刷

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    • 內置 Bluetooth®
    • 訓練應用程式
    • 2 個刷頭
    • 2 種模式
    互動應用程式讓小朋友愛上刷牙

    互動應用程式讓小朋友愛上刷牙

    互動有趣及 Philips Sonicare 技術

    98% 消費者認為可有效讓小朋友的刷牙時間延長，更有效地刷牙*

    98% 消費者認為可有效讓小朋友的刷牙時間延長，更有效地刷牙*

    Philips Sonicare For Kid 牙刷及應用程式讓小朋友可以學習如何正確地自己刷牙。應用程式可透過藍牙連線與聲波震動牙刷同步，示範正確的刷牙方法和跟踪效果，小朋友可以知道他們刷牙的學習進度如何，同時可得到得到令人興奮的獎勵。這個方式充滿教育性，而且非常有效，接受調查的家長中有 98% 認為應用程式更能讓他們的孩子的刷牙時間更長，效果更好。這是個有趣的方式協助小朋友養成健康口腔護理習慣，而且終生受用。

    成功完成刷牙過程後會有令小朋友興奮的獎勵

    成功完成刷牙過程後會有令小朋友興奮的獎勵

    Philips Sonicare For Kid 牙刷和應用程式讓刷牙的樂趣大大提升。應用程式的主角是可愛的 Sparkly，他很喜歡清潔的牙齒。小朋友需要照顧 Sparkly，同時應用程式的刷牙教練會訓練他們刷牙時間更長，刷得更好。每次小朋友妥善完成刷牙環節後，Sparkly 都會感到很開心，而且會提供獎勵。小朋友可以獲得一些配飾，讓 Sparkly 更好看，或者可以贏得 Sparkly 最愛的健康食物讓它享用，家長們也可選擇獎勵，放到應用程式中。

    無須開啟應用程式都可以記錄及追蹤刷牙時間

    無須開啟應用程式都可以記錄及追蹤刷牙時間

    無須開啟應用程式都可以記錄及追蹤刷牙時間

    技術規格

    • Product Update

      Support Period
      Philips will provide the necessary security updates through December 31, 2026.

    • 電源

      電壓
      110-220 V

    • 技術規格

      電池
      Rechargeable
      耗電量
      Standby without display <0.5 W
      電池類型
      Lithium ION

    • 設計和外表

      顏色
      Aqua

    • 服務

      保用
      2-year limited warranty

    • 兼容性

      Android 兼容性
      • Android phones
      • Bluetooth 4.0 enabled tablets
      兼容 iOS 裝置
      • iPhone 4S or higher
      • iPad 3rd Gen or higher
      • with iOS7 operational system

    • 方便易用

      手柄
      • Rubber grip for easy handling
      • Slim ergonomic design
      刷頭系統
      Easy click-on brush heads
      電量指示燈
      Light shows battery status

    • 內含物件

      手柄
      1 個 Sonicare For Kid 藍牙手柄
      貼紙
      • 8 customization stickers
      • 2 Bonus stickers
      刷頭
      • 1 Sonicare for Kids standard
      • 1 Sonicare for Kids compact
      充電器
      1

    • 清潔效能

      效能
      75% more effective*
      健康功能
      For healthy oral care habits
      計時器
      KidTimer and Quadpacer
      速度
      Up to 62000 brush movement/min

    • 模式

      護理模式
      2

    • Software Support

      Software updates
      Philips offers relevant software updates for a period of 2 years after the date of purchase.

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • Sonicare for Kids 手柄
    • Sonicare For Kids 刷頭
    • 標準充電器
    • 閃亮貼紙

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