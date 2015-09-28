格內其他項目
- Sonicare for Kids 手柄
- Sonicare For Kids 刷頭
- 標準充電器
- 閃亮貼紙
互動有趣及 Philips Sonicare 技術
Philips Sonicare For Kid 牙刷及應用程式讓小朋友可以學習如何正確地自己刷牙。應用程式可透過藍牙連線與聲波震動牙刷同步，示範正確的刷牙方法和跟踪效果，小朋友可以知道他們刷牙的學習進度如何，同時可得到得到令人興奮的獎勵。這個方式充滿教育性，而且非常有效，接受調查的家長中有 98% 認為應用程式更能讓他們的孩子的刷牙時間更長，效果更好。這是個有趣的方式協助小朋友養成健康口腔護理習慣，而且終生受用。
Philips Sonicare For Kid 牙刷和應用程式讓刷牙的樂趣大大提升。應用程式的主角是可愛的 Sparkly，他很喜歡清潔的牙齒。小朋友需要照顧 Sparkly，同時應用程式的刷牙教練會訓練他們刷牙時間更長，刷得更好。每次小朋友妥善完成刷牙環節後，Sparkly 都會感到很開心，而且會提供獎勵。小朋友可以獲得一些配飾，讓 Sparkly 更好看，或者可以贏得 Sparkly 最愛的健康食物讓它享用，家長們也可選擇獎勵，放到應用程式中。
無須開啟應用程式都可以記錄及追蹤刷牙時間
Product Update
電源
技術規格
設計和外表
服務
兼容性
方便易用
內含物件
清潔效能
模式
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