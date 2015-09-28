成功完成刷牙過程後會有令小朋友興奮的獎勵

Philips Sonicare For Kid 牙刷和應用程式讓刷牙的樂趣大大提升。應用程式的主角是可愛的 Sparkly，他很喜歡清潔的牙齒。小朋友需要照顧 Sparkly，同時應用程式的刷牙教練會訓練他們刷牙時間更長，刷得更好。每次小朋友妥善完成刷牙環節後，Sparkly 都會感到很開心，而且會提供獎勵。小朋友可以獲得一些配飾，讓 Sparkly 更好看，或者可以贏得 Sparkly 最愛的健康食物讓它享用，家長們也可選擇獎勵，放到應用程式中。