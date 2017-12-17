Philips Sonicare For Kids 精細型聲波牙刷刷頭
瞬間的卓越潔淨。*
兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。 查看各種好處
建議零售價: HK$168.00
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Philips Sonicare For Kids 精細型聲波牙刷刷頭
瞬間的卓越潔淨。*
潔淨和保護無盡的笑容，適合 3+ 歲或以上
3 歲或以上
Philips Sonicare 兒童專用標準牙刷刷頭設有彎曲刷毛弧形，適合 3 歲或以上的小童牙齒，還有柔軟刷毛，帶來溫和的清潔體驗。牙刷刷頭背面還設有橡膠模，確保更安全、更舒適的潔齒效果。還設有適合 7 歲或以上兒童的更大、標準刷頭尺寸。
卓越潔淨讓刷牙更有效率
聲波震動讓善用小朋友有限的刷牙時間，讓他們建立健康的刷牙習慣，完善他們的刷牙技巧。
適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷
Philips Sonicare 兒童專用牙刷刷頭可以扣合式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。
改善口腔健康習慣之一
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。
專門增強聲波潔齒效能而設
Philips Sonicare 刷頭具備我們高頻率、高擺幅的重要核心技術，刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波科技可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。
技術規格
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設計和外表
- 硬刷毛
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Medium
- 顏色
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Aqua
- 更換刷毛提示
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Blue bristle color fade away
- 刷頭物料
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BPA-Free
- 空間大小
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Compact
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兼容性
- 刷頭系統
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Click-on
- 適用於以下型號
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for Kids
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內含物件
- 刷頭
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2 Sonicare for Kids compact
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優質及性能優異
- 更換
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Every 3 months
- 經測試
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for optimal usage
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健康功能
- 清除牙菌斑
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Helps remove plaque
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