專門增強聲波潔齒效能而設

Philips Sonicare 刷頭具備我們高頻率、高擺幅的重要核心技術，刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波科技可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。