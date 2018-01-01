Philips Sonicare For Kids 標準牙刷刷頭設有彎曲刷毛弧形，適合 7 歲或以上兒童的牙齒，還有柔軟刷毛，帶來溫和的清潔體驗。牙刷刷頭背面還設有橡膠模，確保更安全、更舒適的潔齒效果。還設有適合 4 歲或以上兒童的小型輕巧刷頭尺寸。
Philips Sonicare 兒童牙刷刷頭，經臨床實証比手動牙刷更有效去除牙菌膜。讓您的孩子遠離蛀牙，更享受牙齒檢查。保證檢查結果更佳，否則原銀奉還。
聲波震動讓善用小朋友有限的刷牙時間，讓他們建立健康的刷牙習慣，完善他們的刷牙技巧。
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
Philips Sonicare 兒童專用牙刷刷頭可以扣合式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
設計和外表
兼容性
內含物件
優質及性能優異
健康功能
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。