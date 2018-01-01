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  • 瞬間的卓越潔淨。* 瞬間的卓越潔淨。* 瞬間的卓越潔淨。*

    Philips Sonicare For Kids 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6042/63

    瞬間的卓越潔淨。*

    兒童專用 Sonicare 牙刷刷頭非常適合正在長牙齒的小朋友。它專門配合兒童專用強效牙刷使用，為小童帶來安全舒適的刷牙體驗，讓刷牙變得更有趣，同時養成良好的刷牙習慣。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$168.00

    Philips Sonicare For Kids 標準型聲波牙刷刷頭

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    瞬間的卓越潔淨。*

    潔淨和保護無盡的笑容，適合 7 歲或以上

    • 2 件裝
    • 標準型
    • 扣合式
    • 適合兒童的清潔效果
    7歲或以上

    7歲或以上

    Philips Sonicare For Kids 標準牙刷刷頭設有彎曲刷毛弧形，適合 7 歲或以上兒童的牙齒，還有柔軟刷毛，帶來溫和的清潔體驗。牙刷刷頭背面還設有橡膠模，確保更安全、更舒適的潔齒效果。還設有適合 4 歲或以上兒童的小型輕巧刷頭尺寸。

    較手動式牙刷有效 75%

    較手動式牙刷有效 75%

    Philips Sonicare 兒童牙刷刷頭，經臨床實証比手動牙刷更有效去除牙菌膜。讓您的孩子遠離蛀牙，更享受牙齒檢查。保證檢查結果更佳，否則原銀奉還。

    卓越潔淨讓刷牙更有效率

    卓越潔淨讓刷牙更有效率

    聲波震動讓善用小朋友有限的刷牙時間，讓他們建立健康的刷牙習慣，完善他們的刷牙技巧。

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技

    Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

    Philips Sonicare 兒童專用牙刷刷頭可以扣合式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。

    改善口腔健康習慣之一

    改善口腔健康習慣之一

    像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。

    更換刷毛提示確保他們得到有效的清潔

    更換刷毛提示確保他們得到有效的清潔

    驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      Aqua
      硬刷毛
      更換刷毛提示
      藍色刷毛褪色提示
      刷頭物料
      不含 BPA
      空間大小
      標準

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      兒童專用

    • 內含物件

      刷頭
      2 個小童 Sonicare 標準

    • 優質及性能優異

      更換
      每 3 個月一次
      經測試
      以達至最佳效果

    • 健康功能

      清除牙菌斑
      可清除多達 75% 牙菌膜*

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