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Philips Fidelio

蓋耳頭戴式耳筒

M1WT/00
Fidelio
8 獎項
Fidelio
  • 高保真、頂級品質，隨時享受。 高保真、頂級品質，隨時享受。 高保真、頂級品質，隨時享受。
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    Philips Fidelio 蓋耳頭戴式耳筒

    M1WT/00
    8 獎項

    高保真、頂級品質，隨時享受。

    Philips Fidelio M1 耳筒結合了頂級的音效和舒適感，讓您能享有最真實的音樂體驗。專業的輕巧耐用設計，帶來絕佳的噪音隔離效果，不論您在哪裡，都可享有逼真的高清音質。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      Fidelio M1 所用的材料都是經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。豪華透氣記憶棉耳墊，最符合人體工學設計。記憶棉不僅可完美地配合您耳朵的形狀，還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪聲。此設計與使用平衡比例的布料和皮革製作的外墊完美搭配，可有效減少耳朵表面的壓力，不悶熱，讓 M1 夠更為優秀。

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      M1 的雙層耳罩式專為減少共振影響，並減少因振動所造成的聲音失真雜音影響，如此每一個聲音細節就十分精準。堅固、分層的設計，可確保耐用性和舒適性，讓 M1 成為您最理想的音樂搭檔。

      高功率釹合金驅動器，帶來最貼近原始音源的聲效

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      每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。40 厘米驅動器會利用高功率釹合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高清音效，以更真實的方式呈現音樂細節。

      線控咪高風，搭配接聽來電按鈕和外套

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      無氧布質電線確保高品質訊號

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      喇叭經過仔細測試，音效呈現最佳平衡

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      頻率響應經過精確調準，滿足用戶喜好

      我們對挑剔的音樂愛好者進行了廣泛的研究，了解他們的聆聽喜好 - 例如，他們最喜歡平衡的聲音特色。跟著我們的聲學工程師按照所有聲音的細節、人體耳朵對於聲音的反應，以及聲音共鳴反應等對 Fidelio M1 進行了調整。因此，我們的 M1 耳筒設計可以播放出最接近原始音源的音質，就算是最新錄製聲音的方式也同樣支援。

      技術規格

      • 聲音

        頻率響應
        15 - 24 000  Hz
        阻抗
        16 Ohm
        敏感度
        106  分貝
        喇叭直徑
        40  毫米
        最大輸入電量
        150  毫瓦
        失真
        < 0.1% THD
        WBCV
        111 mV

      • 連接

        接線方式
        無氧電線（1.1 米）
        兼容：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY * 僅限最新型號。

      • 配件

        收藏袋
        音訊線
        含咪高風和接聽來電按鈕

      • 外盒

        長度
        17.9  厘米
        長度
        7  吋
        寬度
        17.8  厘米
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        8.6  吋
        淨重
        0.4504  千克
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        GTIN
        1 87 12581 67899 6
        產品包裝數目
        2

      • 包裝尺寸

        高度
        20.2  厘米
        高度
        8  吋
        寬度
        16.8  厘米
        寬度
        6.6  吋
        深度
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        淨重
        0.741  磅
        EAN
        87 12581 67899 9
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 產品尺寸

        寬度
        16.4  厘米
        寬度
        6.5  吋
        高度
        18  厘米
        高度
        7.1  吋
        深度
        4.2  厘米
        深度
        1.7  吋
        重量
        0.166  千克
        重量
        0.366  磅

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • Fidelio M1
      • Fidelio M1

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