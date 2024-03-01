一個工具即可打造全面造型
這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 12 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。自動研磨不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，為您帶來精確的修剪效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一個工具即可打造全面造型
這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 12 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。自動研磨不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，為您帶來精確的修剪效果。 查看各種好處
一個工具即可打造全面造型
這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 12 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。自動研磨不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，為您帶來精確的修剪效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一個工具即可打造全面造型
這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 12 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。自動研磨不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，為您帶來精確的修剪效果。 查看各種好處
這款多合一修毛器提供 12 種工具，滿足您所有的儀容修飾需要。輕鬆方便地修剪面部毛髮造型、剪髮及修飾身體毛髮。
修毛器及其多梳具套裝提供 0.5 至 16 毫米、精確度級別為 1 毫米的 14 種長度設定，方便您打造更短或更長的鬍鬚造型。精確修毛器配件採用窄身設計，讓您輕鬆打造利落髮邊和精細細節。使用金屬修毛器修剪臉頰、下巴和頸部的毛髮，完成整個造型。
使用我們的身體毛髮修剪器配件舒適地剃除頸部以下的毛髮。獨特的皮膚保護器系統在您剃除短至 0.5 毫米的毛髮時可以保護您的敏感部位。您亦可以使用隨插即用修剪梳剃除身體毛髮。
使用修毛器的多梳具系統，您可以選擇 0.5 - 20 毫米長度設定，在家中打造的您專屬髮型。
多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免刮傷和割傷。
不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，效能持久。
修毛器每秒掃描鬍鬚密度 125 次，能準確地在您需要的時候增強功率，解決濃密或過長的鬍鬚。
強勁的鋰電池能提供長達 120 分鐘的使用時間，具備 5 分鐘快速充電功能，帶來長效壽命及最高效能。
修毛器具備防水性能，讓您可以在淋浴時舒適使用，放在水龍頭下沖洗即可輕鬆清潔。
電量指示燈讓電池狀態一目了然：低電量、電量耗盡、正在充電或充滿電。因此您不會遇到修剪過程中電量耗盡的情況。
修毛器採用人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，帶來超卓舒適感和控制度。
電源
設計
服務
方便易用
多功能造型配件
精確修剪
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。