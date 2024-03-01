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All-in-One Trimmer

5000 系列

MG5950/15
  • 一個工具即可打造全面造型 一個工具即可打造全面造型 一個工具即可打造全面造型
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    All-in-One Trimmer 5000 系列

    MG5950/15

    一個工具即可打造全面造型

    這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 12 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。自動研磨不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，為您帶來精確的修剪效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$488.00

    All-in-One Trimmer 5000 系列

    一個工具即可打造全面造型

    這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 12 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。自動研磨不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，為您帶來精確的修剪效果。 查看各種好處

    一個工具即可打造全面造型

    這款多功能修毛器可助您打造專屬個人造型，其包括 12 個為面部、頭髮及身體塑造造型的高質素工具。自動研磨不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，為您帶來精確的修剪效果。 查看各種好處

    建議零售價: HK$488.00

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    一個工具即可打造全面造型

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      適用於面部、頭髮及身體

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      • 自動研磨鋼刀片
      • BeardSense 技術
      適用於面部、頭髮及身體的多合一修毛器

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      這款多合一修毛器提供 12 種工具，滿足您所有的儀容修飾需要。輕鬆方便地修剪面部毛髮造型、剪髮及修飾身體毛髮。

      獲得均勻修剪及利落髮邊的效果

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      修毛器及其多梳具套裝提供 0.5 至 16 毫米、精確度級別為 1 毫米的 14 種長度設定，方便您打造更短或更長的鬍鬚造型。精確修毛器配件採用窄身設計，讓您輕鬆打造利落髮邊和精細細節。使用金屬修毛器修剪臉頰、下巴和頸部的毛髮，完成整個造型。

      告別身體毛髮

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      使用我們的身體毛髮修剪器配件舒適地剃除頸部以下的毛髮。獨特的皮膚保護器系統在您剃除短至 0.5 毫米的毛髮時可以保護您的敏感部位。您亦可以使用隨插即用修剪梳剃除身體毛髮。

      您的居家剪髮器

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      使用修毛器的多梳具系統，您可以選擇 0.5 - 20 毫米長度設定，在家中打造的您專屬髮型。

      輕鬆舒適地修剪耳鼻毛

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      多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免刮傷和割傷。

      持久效能，精確效果

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      不銹鋼刀片無需加油潤滑就可以保持銳利如新，效能持久。

      能適應您鬍鬚的修毛器

      能適應您鬍鬚的修毛器

      修毛器每秒掃描鬍鬚密度 125 次，能準確地在您需要的時候增強功率，解決濃密或過長的鬍鬚。

      充電一次可使用 4 週*

      充電一次可使用 4 週*

      強勁的鋰電池能提供長達 120 分鐘的使用時間，具備 5 分鐘快速充電功能，帶來長效壽命及最高效能。

      具備防水性能，方便使用且容易清潔

      具備防水性能，方便使用且容易清潔

      修毛器具備防水性能，讓您可以在淋浴時舒適使用，放在水龍頭下沖洗即可輕鬆清潔。

      需要充電時一目了然

      需要充電時一目了然

      電量指示燈讓電池狀態一目了然：低電量、電量耗盡、正在充電或充滿電。因此您不會遇到修剪過程中電量耗盡的情況。

      方便拿握及控制

      方便拿握及控制

      修毛器採用人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，帶來超卓舒適感和控制度。

      技術規格

      • 電源

        操作時間
        長達 120 分鐘
        充電
        • 60 分鐘
        • 5 分鐘快速充電
        電池類型
        鋰離子電池
        充電方式
        USB-A（不隨附變壓器）
        最大功率
        5 瓦
        輸入電壓
        5 V

      • 設計

        手柄
        人體工學軟膠手柄

      • 服務

        兩年保養

      • 方便易用

        顯示
        • 電量不足指示燈
        • 滿電顯示
        • 電池充電指示燈
        無需維修
        無需刀片潤滑油
        乾濕兩用
        100% 可於沐浴時使用
        操作
        只限無線使用

      • 多功能造型配件

        造型工具
        • 鋼製修毛器
        • 耳鼻毛修剪器
        • 配備皮膚保護器的身體毛髮修剪器
        • 鋼製精確修毛器
        • 2 款修鬚梳
        • 3-7 毫米可調校修剪梳
        • 9-13 毫米可調校修剪梳
        • 1 款修髮梳
        • 2 款體毛修剪梳
        配件
        • 柔軟收納袋
        • 清潔刷子
        • USB-A（不隨附變壓器）
        配件數量
        12

      • 精確修剪

        切剃效能
        • 自動研磨鋼刀片
        • BeardSense 技術
        長度設定
        14（0.5 - 16 毫米）
        精確步驟
        長達 1 毫米

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