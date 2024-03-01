搜尋字眼

ZH
EN
疑難排解及支援

All-in-One Trimmer
5000 系列

型號

MG5950/15

查看產品規格
MG5950/15 All-in-One Trimmer 5000 系列 全新
在此頁面

充分發揮產品的功能

支援影片
如何保養、為您的修毛器清潔及充電、Philips 多合一修毛器 MG5000、MG7000、MG9000 系列
支援影片
如何修剪面部毛髮造型。配備 OneBlade 的 Philips 多合一修毛器 MG5000、MG7000、MG9000 系列
支援影片
如何修剪面部毛髮造型。Philips 多合一修毛器 MG5000、MG7000、MG9000 系列
支援影片
如何修飾身體毛髮。Philips 多合一修毛器 MG5000、MG7000、MG9000 系列
支援影片
如何修剪頭髮。Philips 多合一修毛器 MG5000、MG7000、MG9000 系列
登入或建立賬戶

註冊您的產品

您可立即存取手冊、度身定制的支援等服務。另外，這也非常快捷方便。
立即註冊

手冊與文件

疑難排解及維修

您的產品未能如常運作嗎？在這裡可以找到解決方案。

選擇主題
返回其他問題
返回其他問題
其他實用連結

需要關於您產品的幫助嗎？

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

建議產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。