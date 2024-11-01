如果您在潮濕的環境中 (如浴室內) 為飛利浦產品充電，請務必使用 IPX4 轉接器，以確保充電安全。IPX4 表示轉接器可防潑水。



無論您選擇哪一種轉接器，請確定它符合以下要求 (該資訊通常印在轉接器本體)。



輸入電壓：100-240V。

輸出電壓：5V。

輸出功率：1A 或更高。

水密性：IPX4* 適用於潮濕環境。

核准標誌：您所在國家/地區的相關核准/認證標記 (例如 CE、UL、UKCA、INMETRO、IRAM 等)



重要事項：使用未經認證的轉接器可能會導致危險或嚴重傷害。在用水清潔本產品之前，請務必先將本產品的轉接器拔下。

*提示：IPX4 中的 X 是預留位置，另一個數字可能會出現在轉接器說明中 (例如 IP24 或 IP44)。只要「IP」後的第二個數字是「4」，轉接器就屬於防潑濺類別。