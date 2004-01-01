Philips 支援
如何安裝/拆下飛利浦體毛刀的配件？
更新於 2023 年 2 月 23 日
您的飛利浦體毛刀、電動剪髮器和鬢角刀可能隨附多種不同的配件。在此瞭解如何更換及使用這些配件。
- 修剪組件是飛利浦體毛刀的主裝置。邊緣短且銳利，可讓您獲得快速且乾淨的修剪效果。
若要從體毛刀機身移除刀組，請查看體毛刀機身上是否有鬆開按鈕。如果有，請按下按鈕拆開刀組。
如果體毛刀沒有鬆開按鈕，請將手指放在刀組的齒面下方，然後向上拉以將其取下。若要重新裝上修剪組件，請確認組件已正確對齊，並將其底部零件插入體毛刀機身。接著，慢慢將零件連同齒面一起向前推，直到聽到喀嚓聲。請勿強行裝入配件，否則可能會損壞裝置。
如果您在安裝時遇到困難，請檢查機身內是否有東西卡住，並試著用小刷子或棉花棒加以清潔。
- 部分刀組的側面有長支架。要拆除這類配件，請握住配件的兩側，將其從產品上拉下。若要重新安裝，請將其推回插槽，直到聽到喀嚓聲。
- 若要將梳具從修剪組件拆下，請小心地將其後面部分從裝置上推出，然後將其從修剪組件滑下。請勿按壓或拉動齒面。若要將任何類型的梳具裝到修剪組件上，請正確對齊梳具的前端、梳齒，並將其滑到修剪組件的齒面上。然後用手指或手掌將刀網背面或中央往下壓。
請觀看下方影片，瞭解如何使用我們最新的飛利浦鬢角刀 Prestige 和獨特的內建及夾扣式梳具。請記住，電鬍刀的功能會因機型而異。
- 如同操作夾扣式梳具一般，將梳具前端和梳齒滑動至修剪組件的齒面上。將梳具底部的突出部分往下壓，直到卡入定位。裝上梳具後，即可設定想要的修剪長度。每個表盤上的數字代表修剪鬍鬚或毛髮後的剩餘毛髮長度 (單位為公釐)。
若要從修剪組件上拆下梳具，請小心地將梳具底部向上推離裝置，然後將梳具從修剪組件上滑出。
- 修整梳具可以加裝到飛利浦體毛刀的刀組頂部。這些可用來將毛髮和鬍鬚修剪到特定長度。
這類梳具很容易拆卸。只要從體毛刀機身拔下即可。若要安裝梳具，請將其輕輕滑落至修剪組件的頂端，使支架卡入側面的指定插槽中。
- 飛利浦兒童電動剪髮器有不同的方式更換修整梳具。您必須從梳具的一側往後推，直到梳具完全脫離為止。
若要裝上梳具，請確保有所需毛髮長度的一側要朝上。先將梳具的一側裝入剪髮器機身。然後將另一側也推入並按下，直到聽到喀嚓聲。
- 部分飛利浦體毛刀隨附刀網，可用於舒適刮除體毛。 使用搭配刀網的飛利浦產品之前，最好先目視檢查裝置，確保刀網完好無損。
若要取下刀網，請將其從電鬍刀刀頭上拉下。請小心握住刀網邊緣，因為中間部分可能非常銳利。若要重新裝上刀網，請將其扣回刀頭上，直到聽見喀嚓聲。
為盡量減少刀網的磨損，請安全存放您的產品，並裝上護蓋或梳具，以保護刀網免於外來的壓力或撞擊。若刀網損壞，請立即透過我們的網路商店，或您當地的客戶服務中心進行更換。
- 飛利浦體毛刀隨附專用梳具，是專為您的身體所設計。若要取下梳具，請小心地自後面部分從產品上拉下，然後從電鬍刀組取下梳具或將其向上推開。
若要裝上此梳具，請將其扣在刀網上。
請記住，配件可能因您使用的體毛刀或剪髮器機型而異。請務必查看使用手冊以取得詳細指示或與我們聯絡。
- 附旋轉鼻毛修容刀配件的飛利浦多功能體毛刀能輕鬆拆卸及安裝。
- 若要取下鼻毛修容刀配件，請將手指放在配件背面，然後將其從機身往上推。有退出標誌的修容刀或配件會指示可推動以卸下配件的位置。
- 若要裝上鼻毛修容刀配件，請將配件的凸耳插入前方的導引槽，然後將配件背面推至產品上 (「喀嚓聲」)。
- 飛利浦鼻毛修容刀隨附鼻毛修容刀，有時也附有細部修整刀頭，刀頭也能輕鬆拆卸及安裝。
- 若要取下鼻毛修容刀或細部修整刀頭，請牢牢抓住裝置的機身、握住配件，並逆時針旋轉，直到機身上的「^」三角形指示與刀頭對齊為止。然後直接拔下配件。
- 若要裝上鼻毛修容刀或修整刀頭，請將其放在機身上並與兩個三角形「^」指示對齊。然後順時針旋轉，直到機身上的三角形指示「^」和線條指示「|」與配件對齊，而且配件已固定。
視您的型號而定，飛利浦鼻毛修容刀也可搭配眉毛與細部修整梳具。
梳具有下列長度與設計：
眉毛梳
眉毛梳 S = 剩餘毛髮長度 3 公釐或 0.12 吋
眉毛梳 L = 剩餘毛髮長度 5 公釐或 0.19 吋
將眉毛梳滑入鼻毛修整刀頭 (圖 1)。請確定梳具滑入刀頭兩側的溝槽中。
細部修整梳具
細部修整梳具 M = 剩餘毛髮長度 3 公釐或 0.12 吋
細部修整梳具 L = 剩餘毛髮長度 5 公釐或 0.19 吋
將細部修整梳具滑入細部修整刀頭的前端，然後向下推，直到聽見喀嚓聲 (圖 2)。
