產品支援
zh/en

支援主頁

Philips 支援

我的飛利浦體毛刀/剪髮器無法運作

如果您的體毛刀或剪髮器無法運作，以下的疑難排解提示可協助您尋找解決方案。

我們建議您依照下列順序執行步驟。在每個步驟之間，請先檢查問題是否已解決，再繼續下一個步驟。 

此頁面之資訊適用於以下型號： MG7950/15, MG5950/15, HC3505/15. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

常見問題解答

其他實用連結

需要關於您產品的幫助嗎？

保固

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

在尋找其他內容？

探索所有 Philips 支援選項

支援主頁