我的飛利浦體毛刀無法達到均勻的修剪效果

飛利浦體毛刀可能隨附不同的配件，可用於修剪毛髮和鬍鬚。請務必在對應區域使用正確的配件。



臉部毛髮通常比頭髮硬。因此，鬍鬚配件僅針對鬍鬚進行設計與測試。



鬢角刀的修剪組件和梳具通常比電動剪髮器的要小。此裝置可讓您輕鬆深入較小的區域，例如鼻子下方。相反地，較寬的梳具和修剪組件是專為理髮所設計。



因此，若要平整修剪，請確定您使用正確的配件。