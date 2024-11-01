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我找不到飛利浦產品的 USB 轉接器/充電器

如果您找不到飛利浦裝置的 USB 轉接器/充電器，請參閱以下資訊。



本資訊指的是將 USB-A 充電纜線連接至電源插座的 HQ87 轉接器。本產品適用於隨附 USB 充電纜線 (包括電鬍刀/刮鬍刀、OneBlade、女用除毛刀及多功能修整刀) 的飛利浦刮鬍、修容與美容裝置。



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