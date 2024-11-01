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我找不到飛利浦產品的 USB 轉接器/充電器
更新於 2024 年 7 月 4 日
如果您找不到飛利浦裝置的 USB 轉接器/充電器，請參閱以下資訊。
本資訊指的是將 USB-A 充電纜線連接至電源插座的 HQ87 轉接器。本產品適用於隨附 USB 充電纜線 (包括電鬍刀/刮鬍刀、OneBlade、女用除毛刀及多功能修整刀) 的飛利浦刮鬍、修容與美容裝置。
供應狀況因地點而異，因此請為您的國家選擇正確的區段。
- 如果您住在美國，請按一下這裡以要求取得轉接器。請注意，您需要輸入完整的型號 (包括斜線後的數字)。您可以在包裝或產品收據/發票上找到這項資訊。
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如果您住在加拿大，請透過電話與我們聯絡以要求取得轉接器。請指出您的產品需要使用 HQ87 USB 轉接器。
- 如果您居住在歐洲、亞洲、非洲、美洲 (不包含美國和加拿大)或大洋洲，請按一下這裡，在頁面頂端的搜尋列中搜尋「HQ87」或「USB 插頭充電器」。請注意，此頁面頂端的搜尋列已經過最佳化，可找出產品支援資訊。因此，請務必按一下所提供的連結，並使用新頁面 (而非此頁面) 上的搜尋功能。
請注意，轉接器在不同版本的飛利浦網站上可能有不同的產品名稱和型號 (例如「歐盟電源變壓器」或「CP1607/01」)。請檢查產品說明，如果提到「HQ87」則表示這是產品的正確轉接器。
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