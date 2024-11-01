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我的飛利浦鼻毛修容刀無法運作

如果鼻毛修容刀無法運作或電源無法開啟，有個簡單的技巧可用來判斷可能的原因。

旋轉鼻毛修容刀的修整刀頭，將其從機身上取下，然後開啟鬢角刀電源。

卸下修整刀頭時，機身頂端的小插銷是否會旋轉？

檢查修整刀頭是否有損壞跡象，然後依照下列指示深層清潔。

即使鬢角刀電源開啟且未裝上修整刀頭，也不會有任何反應嗎？

許多飛利浦鼻毛修容刀由非充電式電池供電，需要不時更換。請先嘗試更換電池，然後再試一次。如果這樣無法解決問題，請參閱下方「需要更多協助？」一節。