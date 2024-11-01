只要將鬢角刀上下倒置於玻璃或其他深且窄的容器中，並以足夠的溫水浸沒刀齒的金屬部分即可。鼻毛修容刀的機身不應隨時浸入水中。
將修整刀頭浸泡 30 分鐘後，在溫水下沖洗，然後嘗試開啟鬢角刀電源。
如果鼻毛修容刀無法運作或電源無法開啟，有個簡單的技巧可用來判斷可能的原因。
旋轉鼻毛修容刀的修整刀頭，將其從機身上取下，然後開啟鬢角刀電源。
卸下修整刀頭時，機身頂端的小插銷是否會旋轉？
檢查修整刀頭是否有損壞跡象，然後依照下列指示深層清潔。
即使鬢角刀電源開啟且未裝上修整刀頭，也不會有任何反應嗎？
許多飛利浦鼻毛修容刀由非充電式電池供電，需要不時更換。請先嘗試更換電池，然後再試一次。如果這樣無法解決問題，請參閱下方「需要更多協助？」一節。
只要將鬢角刀上下倒置於玻璃或其他深且窄的容器中，並以足夠的溫水浸沒刀齒的金屬部分即可。鼻毛修容刀的機身不應隨時浸入水中。
將修整刀頭浸泡 30 分鐘後，在溫水下沖洗，然後嘗試開啟鬢角刀電源。
如果這些秘訣都沒有幫助，您的鼻毛修容刀可能內部受損。建議您申請維修或更換。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。