搜尋字眼

ZH
EN
Philips 支援

我的飛利浦鼻毛修容刀無法運作

更新於 2026 年 9 月 4 日

如果鼻毛修容刀無法運作或電源無法開啟，有個簡單的技巧可用來判斷可能的原因。

旋轉鼻毛修容刀的修整刀頭，將其從機身上取下，然後開啟鬢角刀電源。

卸下修整刀頭時，機身頂端的小插銷是否會旋轉？ 
檢查修整刀頭是否有損壞跡象，然後依照下列指示深層清潔。

即使鬢角刀電源開啟且未裝上修整刀頭，也不會有任何反應嗎？
許多飛利浦鼻毛修容刀由非充電式電池供電，需要不時更換。請先嘗試更換電池，然後再試一次。如果這樣無法解決問題，請參閱下方「需要更多協助？」一節。 

旋轉修整刀頭，將其從機身上取下

只要將鬢角刀上下倒置於玻璃或其他深且窄的容器中，並以足夠的溫水浸沒刀齒的金屬部分即可。鼻毛修容刀的機身不應隨時浸入水中。

將修整刀頭浸泡 30 分鐘後，在溫水下沖洗，然後嘗試開啟鬢角刀電源。

將鼻毛修容刀的修整刀頭浸泡在一杯水中

如果這些秘訣都沒有幫助，您的鼻毛修容刀可能內部受損。建議您申請維修或更換

若您的鼻毛修容刀使用拋棄式 AA 電池，您可能需要更換這些電池。只需更換新的電池即可解決此問題。更換電池時，請確定電池的正 (+) 負 (-) 極放置無誤。電池盒上會標註這些指示。  
修容刀拋棄式電池
如果您確認飛利浦鼻毛修容刀電池電量全滿，但仍無法運作，則可能是因為髒污、刀組阻塞而無法運作。建議您於每次使用後清潔鼻毛修容刀，以維持最佳效能。

請遵循下列清潔建議：
  1. 以溫水沖洗鼻毛修容刀的修整刀頭。15 秒後開啟鼻毛修容刀的電源，並於 5 秒後再次關閉產品電源。重試數次。
  2. 如果在水龍頭下沖洗的效果不足以徹底清潔修整刀頭，請將修整刀頭浸入裝有溫水的玻璃杯內數分鐘。請勿將修容刀的握把放入水中，如此可能會損壞內部機械裝置。再次重複步驟 1。
  3. 如果這樣沒有解決問題，請拆下鼻毛修容刀配件，並將此零件個別浸泡在水中 30 分鐘。重新裝上配件並再次重複步驟 1。
  4. 如果修容刀可再次操作：小心甩乾多餘的水份，並讓修容刀自然風乾。
  5. 為了達到最佳效果，每次使用後請清潔鼻毛修容刀，並定期添加一滴隨附的保養油或縫紉機油潤滑修整刀頭。
修容刀刀組阻塞
如果這些秘訣都沒有幫助，您的鼻毛修容刀可能內部受損。建議您為鼻毛修容刀申請維修或更換。 
聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

在尋找其他內容？

探索所有 Philips 支援選項

支援主頁

成為 My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。