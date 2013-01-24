每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
適合敏感肌膚的替換刷頭
適合男性敏感肌膚的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Men。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
適合敏感肌膚的替換刷頭
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此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
適合敏感肌膚的替換刷頭
適合男性敏感肌膚的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Men。
每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
S9751/33
這款特別設計的刷頭，能觸及每一寸肌膚，包括平時難以觸及的部位，如鼻翼位置。
特別設計的刷毛比一般刷毛更幼細﹑更柔軟，為敏感肌膚提供更柔軟，細膩的潔膚體驗。
即插/即除下的設計，讓您輕鬆更換刷頭。
為達到最佳潔膚效果及衛生理由，建議您每 3 個月更換一次刷頭。
清潔
兼容度
保養