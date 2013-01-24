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敏感肌膚刷頭

MS591/51
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    敏感肌膚刷頭

    MS591/51

    適合敏感肌膚的替換刷頭

    適合男性敏感肌膚的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Men。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$108.00

    敏感肌膚刷頭

    適合敏感肌膚的替換刷頭

    適合男性敏感肌膚的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Men。

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    適合男性敏感肌膚的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Men。

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$108.00

    敏感肌膚刷頭

    適合敏感肌膚的替換刷頭

    適合男性敏感肌膚的替換刷頭。只適用於 Philips VisaPure Men。

    兼容產品

    可在哪裡找到型號﹖

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      適合敏感肌膚的替換刷頭

      針對敏感肌膚而設計

      特別設計的刷頭能觸及每一寸肌膚

      特別設計的刷頭能觸及每一寸肌膚

      這款特別設計的刷頭，能觸及每一寸肌膚，包括平時難以觸及的部位，如鼻翼位置。

      超柔軟刷毛，提供細膩的潔膚體驗

      超柔軟刷毛，提供細膩的潔膚體驗

      特別設計的刷毛比一般刷毛更幼細﹑更柔軟，為敏感肌膚提供更柔軟，細膩的潔膚體驗。

      刷頭即插即用，並與 Philips VisaPure MEN 兼容

      刷頭即插即用，並與 Philips VisaPure MEN 兼容

      即插/即除下的設計，讓您輕鬆更換刷頭。

      為達到最佳效果，建議每 3 個月更換一次刷頭

      為達到最佳效果，建議每 3 個月更換一次刷頭

      為達到最佳潔膚效果及衛生理由，建議您每 3 個月更換一次刷頭。

      技術規格

      • 清潔

        使用水和溫和的肥皂清潔
        使用毛巾乾刷

      • 兼容度

        適合產品類型
        • SmartClick 潔面刷 RQ585
        • SmartClick 潔面刷 SH575
        • VisaPure 男士系列 (MS50xx)

      • 保養

        每 3 個月更換一次刷頭

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