為保護您和我們的地球環境而精心打造

Philips 在產品研發的各個方面推動可持續發展。所有 9000 系列 Prestige 電鬚刨均採用優質耐用的部件和可回收包裝製造，同時我們的刀片由 80% 再生鋼製成，並在使用 100% 再生能源的工廠生產。