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  • 貼面剃鬚且極致温和 貼面剃鬚且極致温和 貼面剃鬚且極致温和

    Shaver S9000 Prestige 配備 SkinIQ 智能感溫調控技術的乾濕兩用電鬚刨

    SP9885/36

    貼面剃鬚且極致温和

    Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.000 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。

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    建議零售價: HK$4,698.00

    Shaver S9000 Prestige 配備 SkinIQ 智能感溫調控技術的乾濕兩用電鬚刨

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    貼面剃鬚且極致温和

    即使是 7 日鬚亦能享受極致貼面的剃鬚效果

    • 極致貼面
    • 納米科技雙重精確切剃刀片
    • 防敏微珠塗層
    • Ultraflex 懸掛系統
    • 長達 5 年保養*****
    我們的 Lift & Cut 系統對皮膚的貼合度達至 0.00 毫米

    我們的 Lift & Cut 系統對皮膚的貼合度達至 0.00 毫米

    我們專利的獨特 Lift & Cut 旋轉剃鬚系統可將毛髮輕輕地從根部提起，然後在靠近皮膚的位置（距離皮膚多達 0.00 毫米）進行精確切割，刀片甚至不會接觸您的皮膚。 最佳精準度，乾淨剃鬚直至晚上*。

    360 度旋轉刀片，全方位修剪毛髮

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    Philips 旋轉式電鬚刨專為配合自然毛髮生長而設計，憑藉全方位切剃的 360 度旋轉刀片，可捕捉向不同方向生長的所有毛髮。納米科技雙重精確切剃刀片每分鐘可修剪高達 165,000 次，每一下可以剃除多 25% 的鬍鬚**。

    Ultraflex 懸掛系統可以順應各種面部輪廓

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    Ultraflex 懸掛系統配備極為靈活的刀頭，能完全順應您的面部輪廓，甚至可以捕捉難以剃除的頸部毛髮，帶來極致順暢舒適的剃鬚體驗。

    使用防敏微珠塗層，順暢滑動效能提升 50%***

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    我們在剃鬚刀頭與您的皮膚之間加入最佳的保護塗層。每平方厘米含有高達 500,000 個親水性微珠，在皮膚上的順暢滑動效能提升 50%***，帶來最佳的皮膚舒適感。

    持久耐用：長達 5 年保養*****

    持久耐用：長達 5 年保養*****

    我們的電鬚刨專為卓越效能而設計，並提供 5 年保養，讓您每次剃鬚都能享受極致的可靠性及效能。

    使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度

    使用 Power Adapt 感應器調整您的鬍鬚密度

    電鬚刨的智能鬍鬚感應技術以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。Power Adapt 感應器可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。

    Top-Spin 數碼摩打帶來極致速度和效率

    Top-Spin 數碼摩打帶來極致速度和效率

    最高速度旋轉帶來最高效率。我們最先進的 Top Spin 數碼摩打，性能絕佳。對於任何面部輪廓或鬍鬚密度，修剪效果都同樣精確。

    使用個人舒適設定自訂您的剃鬚體驗

    使用個人舒適設定自訂您的剃鬚體驗

    使用個人舒適設定將電鬚刨速度調至低速、中等或高速。根據您的皮膚及偏好個人化您的剃鬚習慣。

    使用 Quick Cleaning Pod 只需 1 分鐘即可深層清潔

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    效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍****。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。

    使用無線 Qi 充電墊便捷充電

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    再也不用在潮濕環境插入電線了。只須將您的無線電鬚刨放在 Qi 充電板上，即可進行無線充電，3 小時內即可充滿電。

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

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    隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    為保護您和我們的地球環境而精心打造

    Philips 在產品研發的各個方面推動可持續發展。所有 9000 系列 Prestige 電鬚刨均採用優質耐用的部件和可回收包裝製造，同時我們的刀片由 80% 再生鋼製成，並在使用 100% 再生能源的工廠生產。

    修剪鬍鬚和鬢角

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    隨插即用精確修毛器親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。

    隨插即用鼻毛修毛器方便修剪鼻毛和耳毛

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    剃除鼻毛和耳毛。採用 ProtecTrim 技術和特別設計的修毛器角度，確保修剪毛髮時輕鬆舒適。

    數碼顯示屏，設有直觀性圖示，簡單易用

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    簡單直接的用家界面提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面： - 百分比電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示

    完全充電後可無線剃鬚 60 分鐘

    完全充電後可無線剃鬚 60 分鐘

    這款先進的充電系統為您提供兩種方便的選擇：充滿電後可運行 60 分鐘，或快速充電一次剃鬚。

    保護您的電鬚刨及配件

    保護您的電鬚刨及配件

    S9000 Prestige 電鬚刨隨附高級旅行包，可以同時存放您的所有隨插即用配件。適合旅行使用，或在不使用時安全地存放電鬚刨。

    技術規格

    • 配件

      SmartClick
      • 修髮器
      • 鼻毛修剪器
      收納袋
      收納盒
      Quick Clean Pod
      • 內附 1 個清潔濾盒

    • 電源

      充電
      • Qi 充電板
      • 3 小時完成充電
      • 18 分鐘快速充電
      電池類型
      鋰離子
      操作時間
      60 分鐘

    • 設計

      顏色
      亮鉻色
      塗裝
      永恆典雅
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 SH91 更換

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      • 納米科技雙重精確切剃刀片
      • 防敏微珠塗層
      浮動修剪
      Ultraflex 懸掛系統
      SkinIQ 技術
      • Top-Spin 數碼摩打
      • 鬍鬚密度智能感應
      • 個人舒適設定選擇

    • 方便易用

      顯示
      百分比 % 電量顯示
      清潔
      • 無線操作 Quick Clean Pod
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      乾濕兩用
      乾濕兩用

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    • 92% 的受訪者同意。由獨立機構對 95 名 18-65 歲的韓國男性受訪者進行過測試。
    • *在 3 日鬚上與 Philips 3000 系列電鬚刨比較
    • **與上一代產品比較
    • ***比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度
    • ****基本 2 年保養，並於購買後 90 日內於 Philips 官網登記成為 My Philips 會員並註冊產品，以獲取額外 3 年免費保養。

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