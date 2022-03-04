SP9885/36
貼面剃鬚且極致温和
Philips 9000 系列 Prestige 電鬚刨帶來無與倫比的貼面和舒適體驗。雙層刀片剃鬚系統能夠在 0.000 毫米的距離貼近皮膚進行修剪，而 SkinIQ 智能感溫調控技術則可以順應各種面部輪廓，即使是 7 日鬚亦能徹底貼面剃淨。查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
我們專利的獨特 Lift & Cut 旋轉剃鬚系統可將毛髮輕輕地從根部提起，然後在靠近皮膚的位置（距離皮膚多達 0.00 毫米）進行精確切割，刀片甚至不會接觸您的皮膚。 最佳精準度，乾淨剃鬚直至晚上*。
Philips 旋轉式電鬚刨專為配合自然毛髮生長而設計，憑藉全方位切剃的 360 度旋轉刀片，可捕捉向不同方向生長的所有毛髮。納米科技雙重精確切剃刀片每分鐘可修剪高達 165,000 次，每一下可以剃除多 25% 的鬍鬚**。
Ultraflex 懸掛系統配備極為靈活的刀頭，能完全順應您的面部輪廓，甚至可以捕捉難以剃除的頸部毛髮，帶來極致順暢舒適的剃鬚體驗。
我們在剃鬚刀頭與您的皮膚之間加入最佳的保護塗層。每平方厘米含有高達 500,000 個親水性微珠，在皮膚上的順暢滑動效能提升 50%***，帶來最佳的皮膚舒適感。
我們的電鬚刨專為卓越效能而設計，並提供 5 年保養，讓您每次剃鬚都能享受極致的可靠性及效能。
電鬚刨的智能鬍鬚感應技術以每秒 500 次的讀速讀取鬍鬚密度。Power Adapt 感應器可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。
最高速度旋轉帶來最高效率。我們最先進的 Top Spin 數碼摩打，性能絕佳。對於任何面部輪廓或鬍鬚密度，修剪效果都同樣精確。
使用個人舒適設定將電鬚刨速度調至低速、中等或高速。根據您的皮膚及偏好個人化您的剃鬚習慣。
效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍****。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。
再也不用在潮濕環境插入電線了。只須將您的無線電鬚刨放在 Qi 充電板上，即可進行無線充電，3 小時內即可充滿電。
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
Philips 在產品研發的各個方面推動可持續發展。所有 9000 系列 Prestige 電鬚刨均採用優質耐用的部件和可回收包裝製造，同時我們的刀片由 80% 再生鋼製成，並在使用 100% 再生能源的工廠生產。
隨插即用精確修毛器親膚且容易使用，有助加強鬍鬚和鬢角的造型。
剃除鼻毛和耳毛。採用 ProtecTrim 技術和特別設計的修毛器角度，確保修剪毛髮時輕鬆舒適。
簡單直接的用家界面提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面： - 百分比電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示
這款先進的充電系統為您提供兩種方便的選擇：充滿電後可運行 60 分鐘，或快速充電一次剃鬚。
S9000 Prestige 電鬚刨隨附高級旅行包，可以同時存放您的所有隨插即用配件。適合旅行使用，或在不使用時安全地存放電鬚刨。
配件
電源
設計
服務
剃鬚效能
方便易用
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。