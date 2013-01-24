人體工學高級記憶棉耳墊維持長戴舒適

Fidelio NC-1 所用的材料都經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。耳墊由記憶棉製造，能夠舒適地緊貼在您的耳朵。除符合人體工學原理外，亦有降噪功能。外墊結合了布料和柔軟皮革，可有效減少耳朵表面的壓力，而且不悶熱。這些物料均讓 NC-1 成為長途旅程最便攜而舒適的伴侶。