除了精彩音效外絕無雜音
Fidelio NC1 讓您享受卓越的噪音消除效果。您可享受無與倫比的高保真音效，絕無雜音。設有輕巧的折疊式設計，而且可長期舒適佩戴，是長途旅行或每天上下班的最佳伴侶。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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除了精彩音效外絕無雜音
Fidelio NC1 讓您享受卓越的噪音消除效果。您可享受無與倫比的高保真音效，絕無雜音。設有輕巧的折疊式設計，而且可長期舒適佩戴，是長途旅行或每天上下班的最佳伴侶。 查看各種好處
高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。Fidelio 耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。無論您想享受高解析度音效收藏還是更傳統的音樂來源，Fidelio 耳機系列都可流暢地為您擴展高頻率音效，讓音樂個更動聽。
Fidelio NC-1 使用前饋式及反響式主動降噪 (ANC) 解決方案，即代表在耳罩內部及外部位置加設了 4 個咪高風以擷取噪音作先進處理。前饋式 ANC（耳罩外部的咪高風）備有更廣闊的頻率寬頻，而反響式 ANC（耳罩內部的咪高風）提供降噪效果。這個組合確保音域廣闊並可在任何環境下享受最佳的音樂。
每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試後才搭配組合在一起，提供最均衡自然的音效。40 毫米驅動器會利用高功率釹合金磁鐵，為您帶來音頻寬廣的真實高清音效，以更真實的方式呈現音樂細節。
Fidelio NC-1 的降噪功能特別營造最佳音效。NC-1 一反降噪耳筒無法提供高水準音響的說法，不論您處於一個寧靜或是嘈雜的環境，NC-1 也能為您打造最佳音質。
Fidelio NC-1 的輕巧、纖巧與輕巧摺合式時尚設計成為旅程的最佳伴侶。 設有多向式摺疊設計的耳筒讓您可決定如何有效地把它安置到您的旅行袋，甚至航班座位的口袋裡。
有了線控控制和咪高風，您可輕易在音樂和通話之間切換。 Fidelio 卓越的噪音消除讓您即使在繁忙的環境中，亦確保音效有如水晶般清晰。
Fidelio NC1 的獨立音響室設有主動降噪功能，確保其聲音不受環境聲音騷擾。所有自然的聲音細節都可個別分離出來，帶來精確震撼的低音效果－絕不影響聲音的清晰度。
Fidelio NC-1 所用的材料都經過精心挑選，以確保長期配戴的舒適性，並強化聲音的表現。耳墊由記憶棉製造，能夠舒適地緊貼在您的耳朵。除符合人體工學原理外，亦有降噪功能。外墊結合了布料和柔軟皮革，可有效減少耳朵表面的壓力，而且不悶熱。這些物料均讓 NC-1 成為長途旅程最便攜而舒適的伴侶。
與大部分防噪音耳筒不同，Fidelio NC-1 在任何環境，不論有沒有電池，都能持續輸出保真音效。如電池耗盡，只需關掉 ANC，就能繼續享受您的音樂旅程。
當您使用 ANC 耳筒時，即使沒聆聽音樂亦可能會聽到嘶嘶聲的電子聲音。我們的 Fidelio 主動降噪技術大大降低了嘶嘶聲，以確保您享受音樂時不會受不必要的噪音干擾。
享受 30 小時主動降噪播放時間、 無限的音樂及通話時間
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